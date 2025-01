Gdynia zdobyta

Po pierwszych 10 minutach elbląscy koszykarze wygrywali w Gdyni z miejscową BSA AMW Arką 16 punktami. Na przerwę schodzili mając 2 oczka do odrobienia. Elbasket tradycyjnie „skazał” swoich kibiców na przyspieszone bicie serca. W drugiej połowie pokazali swoją lepszą twarz i dopisali na swoje konto kolejne zwycięstwo. Zobacz zdjęcia.

W ubiegłym tygodniu pokonali Polski Sklep MKK Gniezno, poprzednie mecze też na plus. W dzisiejszym (11 stycznia) spotkaniu z BSA AMW Arka Gdynia elbląscy koszykarze chcieli pójść za ciosem i dopisać na swoje konto kolejne zwycięstwo. A przy okazji zrewanżować się rywalom za porażkę w pierwszej rundy.

Początek nie zapowiadał problemów. Elbasket zaczął z animuszem od 11:0 w pierwszych trzech minutach. Potem dopiero gospodarze – BSA AMW Arka Gdynia doszli do głosu. Ale w pierwszej kwarcie nie mieli za dużo do powiedzenia i pierwsze 10 minut padło łupem elbląskiej drużyny, która po 10 minutach prowadziła 16 punktami (27:11). To był popis elblążan, którzy postawili ścianę od której odbijała się drużyna Arki.

Podopieczni Arkadiusza Majewskiego nie byliby sobą, gdyby nie zafundowali swoim kibicom odrobiny nerwówki. Młodzi koszykarze Arki w drugiej kwarcie ruszyli do odrabiania strat. Skutecznie. Teraz gospodarze potrzebowali trzech minut, aby zniwelować straty do czterech oczek (23:27). Kolejne minuty to walka kosz za kosz. Końcówka pierwszej połowy należała jednak do gdynian, którzy dość niespodziewanie (pamiętając pierwsze minuty spotkania) na przerwę zeszli prowadząc dwoma punktami (44:42).

Co było w szatni, zostaje w szatni. Najważniejsze, że elblążanie wyjaśnili sobie jak odzyskać prowadzenie. I już po niecałej minucie odzyskali prowadzenie, po tym jak Przemek Zamojski trafił „za trzy”. Kilkadziesiąt sekund później olimpijczyk z Paryża powtórzył „trójkę” i można było wrócić do takiej gry, jak w pierwszej kwarcie. Po 30 minutach elblążanie prowadzili 13 punktami (68:55).

W czwartej kwarcie podopieczni Arkadiusza Majewskiego kontynuowali marsz po zwycięstwo. Na szczęście, w tej części gry serca elbląskich kibiców nie były już narażone na niezdrowe wstrząsy. Elblążanie kontrolowali przebieg boiskowych wydarzeń nie pozwalając rywalom na zbyt duże odrobienie strat.

Warto zwrócić uwagę na zdobycz punktową Przemka Zamojskiego, który rzucił 36 oczek. Double – double wywalczył Mateusz Stawiak, który do 10 punktów dołożył 12 zbiórek.

BSA AMW Arka Gdynia – Energa Basketball Elbląg 72:85 (11:27, 33:15, 11:26, 17:17)

Elbasket: Zamojski 36 (6), Jastrzębski 15, Stawiak 10 (2), Prokurat 7, Budziński 6, Pawlak 7, Kloska 4, Gliński, Jakubów, Szarszewski, Krakowski