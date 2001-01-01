Gniezno niezdobyte przez koszykarzy

W drugim w tym sezonie meczu w II lidze elbląscy koszykarze nie sprostali przeciwnikom z Gniezna. Przegrali na wyjeździe 70:98.

Elbląscy koszykarze pojechali do Gniezna w dziesięcioosobowym składzie, wzmocnieni przez Przemysława Zamojskiego, który spędził na parkiecie komplet minut, będąc – jak na lidera przystało – najskuteczniejszym graczem zespołu. To było jednak za mało na skutecznie i bardzo zespołowo grających gospodarzy, którzy prowadzili od pierwszej do ostatniej minuty spotkania. Pierwszą kwartę gospodarze wygrali aż 33:19, a potem systematycznie zwiększali przewagę. W 19. minucie było już 58:34, w 32. min - 88:53 i było wiadomo, że elblążanie tego pojedynku wygrać nie mogą. W końcówce podopiecznym Arkadiusz Majewskiego udało się zmniejszyć rozmiary porażki do 28 punktów.

Sklep Polski MKK Gniezno – Energa Basketball Elbląg 98:70 (33:19, 25:15, 19:19, 21:17)

Energa Basketball: Zamojski 21, Stawiak 17, Prokurat 10, Budziński 6, Świdziński 6, Kloska 5, Glaner 2, Jakubów 2, Jakimowicz 1, Klonowski.

Kolejne spotkanie elblążanie zagrają w niedzielę 5 października również na wyjeździe – w Sopocie, z rywalem będzie Energa Trefl II.