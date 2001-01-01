Uprawiasz turystykę rowerową lub pieszą? Zagłosuj na centrum rekreacji w Dąbrowie! (Opowieści o Dąbrowie, odc. 11)

Trasa pieszo-rowerowo do Dąbrowy wzdłuż ulicy Królewieckiej i dalej do Pogrodzia wzdłuż drogi wojewódzkiej 504 od lat jest marzeniem nie tylko mieszkańców samej Dąbrowy ale wszystkich bez wyjątku chyba rowerzystów Elbląga. Ta trasa otworzy im drogę na Wysoczyznę Elbląską, a wraz z nią nieograniczone możliwości turystycznej eksploracji tego urokliwego terenu o urozmaiconej topografii i wyjątkowej florze. Jeśli więc uprawiasz turystykę rowerową lub pieszą - zagłosuj w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 na centrum rekreacji w Dąbrowie! Wybierz Okręg 2 – Zadanie Inwestycyjne 1.

Stowarzyszenie „Nasza Dąbrowa” od lat zabiega o realizację trasy pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Królewieckiej i drogi wojewódzkiej 504. Współpracuje z władzami miasta, które planują budowę odcinka „miejskiego” tej trasy od ronda Pionierów Oświaty (skrzyżowanie ul. Królewieckiej i Fromborskiej) do granic miasta (5 km) oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich, planującym budowę dalszego („wojewódzkiego”) odcinka tej trasy od granic miasta do Pogrodzia (kolejne 13 km). Rzut oka na mapę pozwala zrozumieć, że ta trasa zrewolucjonizuje turystyczny ruch rowerowy po Wysoczynie Elbląskiej, zachęci elblążan do rekreacji, przyciągnie rowerzystów z regionu, a przy sprawnej reklamie być może i z Polski. To może być jeden z produktów turystycznych naszego miasta!

W ciągu mniej niż godziny będzie można dotrzeć rowerem do Pogrodzia, a w ciągu kolejnych 20 minut do Fromborka lub 15 minut do Tolkmicka. Reszta trasy to już kwestia indywidualnej wyobraźni i możliwości fizycznych. Jedno jest pewne, projektowana trasa pieszo-rowerowa stanie się osią, od której odchodzić będzie duża liczna większych lub mniejszych pętli. Dziś nie sposób przemieszczać się rowerem, a tym bardziej pieszo w tym kierunku ze względu na wąski pas asfaltu ulicy Królewieckiej oraz drogi wojewódzkiej 504, brak pobocza, drzewa w świetle drogi, wysokie natężenie ruchu. Tylko biegnąca równolegle trasa pieszo-rowerowa może to zmienić. Oprócz już wymienionych beneficjentów, skorzystają z tego również działkowicze z ogródków działkowych przy ul. Okrężnej, z ROD Zalesie oraz odwiedzający schronisko dla zwierząt.

Centrum rekreacji i integracji w Dąbrowie

Czekając na pozyskanie przez prezydenta miasta jak i Zarząd Dróg Wojewódzkich środków finansowych na tę inwestycję Stowarzyszenie „Nasza Dąbrowa” złożyło w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2026 projekt centrum rekreacji w Dąbrowie. W koncepcji tego centrum mieści się plac zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa dla dorosłych oraz wiata rekreacyjna dla tych, którzy będą podróżować przyszłą trasą pieszo-rowerową. Miejsce wybrane na ten cel jest położone w centralnym miejscu Dąbrowy tuż przy ul. Królewieckiej, czyniąc ten projekt komplementarnym z projektem tak bardzo wyczekiwanej trasy pieszo-rowerowej do Dąbrowy i Pogrodzia.

W miejscu tym przyszli rowerzyści będą mogli odpocząć po pokonaniu blisko 100 metrów różnicy wysokości (licząc od centrum Elbląga), przed kolejnymi 60 metrami przewyższenia do pokonania przed dojechaniem do Milejewa. Tu będą mogli się zastanowić nad dalszym przebiegiem trasy przed wyruszeniem w nią lub zostać dłużej i urządzić piknik. Liczymy też na to, że takie miejsce przybliży Dąbrowę do Elbląga, a elblążan przyciągnie do Dąbrowy jako punktu wypadowego i bramy do Wysoczyzny Elbląskiej.

Festyn w Dąbrowie

Aby zachęcić mieszkańców Dąbrowy i nie tylko do głosowania na centrum rekreacji i integracji w Dąbrowie Stowarzyszenie „Nasza Dąbrowa” zorganizowało w minioną sobotę festyn – piknik. Odbył się on w miejscu planowanego centrum rekreacji zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2026. Festyn przebiegał pod hasłem „Sport – grochówka – potańcówka”. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich członków komitetu organizacyjnego oraz spontanicznemu wsparciu wielu osób życzliwych udało się zrealizować wszystkie punkty tego ambitnego programu.

Grochówkę ugotowali strażacy z OSP Milejewo i serwowali ją z wojskowego kociołka. Zaprzyjaźniony zastęp ogniowy zaprezentował swój wóz strażacki, a wraz z nim sprzęt gaśniczy, co było niekwestionowaną atrakcją tego wydarzenia. Użycie sygnałów dźwiękowych i świetlnych nie mogło pozostać niezauważone przez żadnego chyba uczestnika spotkania. Każdy z nich poza tym przekonał się ile zastosowań „cywilnych” może mieć wąż strażacki. Przeciąganie węża strażackiego oraz strażacka skakanka zachęciły, a wręcz poderwały do ruchu biesiadników. Rzuty piłką do kosza i tor przeszkód dopełniły sportową część wydarzenia okraszonego humorystycznym tekstem komentatora.

Jak festyn to i biesiada! Dzięki uprzejmości ks. proboszcza z kościoła św. Brata Alberta mogliśmy skorzystać z pożyczonych stołów i ław. Na stoły trafiło jadło i napitki, również te przyniesione przez uczestników. Na ławach zasiedli biesiadnicy, którzy żywiołowo dopingowali rywalizujących w konkurencjach sportowych, nierzadko się do nich dołączając. Tak jak niezawodna pani radna Karolina Śluz, która i tym razem znalazła czas, by uczestniczyć w naszym festynie.

Po sporcie i grochówce nastał czas na potańcówkę. Przybrała ona formę tańca symultanicznego pod okiem doświadczonej animatorki układów tanecznych. Poderwani zza stołów biesiadnicy pląsali więc w rytm skocznej muzyki starając się nadążyć za wdzięcznymi ruchami wodzirejki.

Impreza udała się przednie. Doliczyliśmy się ponad 120 uczestników o dużej rozpiętości wiekowej. Świadkiem ich apetytu był pusty kociołek z grochówką, której przygotowano 140 porcji. Dowodem dobrej zabawy była rozbrzmiewająca do ok. godziny 22 muzyka.

Festyn udowodnił bezsprzecznie zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia. Mamy nadzieję, że w Dąbrowie powstanie centrum rekreacji i integracji, które służyć będzie nie tylko mieszkańcom tej dzielnicy, ale będzie również witało i zapraszało wszystkich, którzy się tu znajdą jako turyści piesi, rowerowi, czy zmotoryzowani.

Na zakończenie kieruję wielkie podziękowania do tych, dzięki zaangażowaniu, wsparciu i pracy których doszło do organizacji tego wydarzenia: Krzysztof Frączkowski, Dariusz Stefaniak, Łukasz Kwietniewski i zastęp OSP Milejewo, Jolanta Groszkowska, Joanna Tomaszewska, Marek Pikus, Iwona Lewandowska, Piotr Juchniewicz, Sebastian Łukojć, Marek Nowosielski.

Uprawiasz turystykę rowerową lub pieszą? Zagłosuj na centrum rekreacji w Dąbrowie! Budżet Obywatelski 2026 – Okręg 2 – Zadanie inwestycyjne nr1

Daniel Lewandowski

Osoby zainteresowane historią Dąbrowy, jej dniem dzisiejszym jaki i przyszłością tej dzielnicy Elbląga zapraszam do współpracy i kontaktu pod adresem daniel.lewandowski1967@gmail.com

Zachęcam też do włączenia się w działania Stowarzyszenia „Nasza Dąbrowa”. Do tej pory na temat i w sprawach tej dzielnicy ukazały się następujące publikacje mojego autorstwa: