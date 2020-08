Góralem na Chrobrego

To pierwsza taka impreza w Elblągu. W niedzielę, 23 sierpnia, o 11:00, rozpocznie się rowerowe ściganie na Górę Chrobrego. Sprawdź czy dasz radę zdobyć szczyt i wygrać efektowne nagrody. Udział w imprezie jest bezpłatny.

Imprezy rowerowe często goszczą w górach. Jednak nie zawsze wyścigi na dwóch kółkach przypominają wspinaczkę i zdobywanie górskich szczytów. Wjazd na Górę Chrobrego będzie wyjątkiem, który przyciągnie każdego fana kręcenia korbą po ciekawej i oryginalnej trasie. Będzie można sprawdzić swoją wytrzymałość, siłę i podziwiać przy tym piękne widoki. Meta górująca nad miastem ma swoją wymowę.

- Wyścig na górę jest urozmaiceniem tradycyjnych zawodów rowerowych – mówi Marek Kamm z Działu Organizacji Imprez MOSiR w Elblągu. – Startujemy u stóp góry i kierujemy się na metę umiejscowioną na szczycie. Uczestnicy będą ścigać się zgodnie z poszczególnymi kategoriami wiekowymi. W każdej kategorii wygrywa osoba, która pokona wytyczony dystans w najkrótszym czasie – mówi.

Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów, osoby porządkowe i ratowników medycznych. Oprócz tego będzie urozmaicona licznymi zakrętami, aby ułatwić wjazd. Na starcie każdy uczestnik otrzyma specjalny czytnik czasu, który na szczycie góry przystawi do punktu pomiarowego. Powrót zawodników z góry obowiązywać będzie tylko po ulicy Chrobrego (odcinek brukowany). Wydruk z potwierdzeniem pomiaru uczestnik otrzyma u sędziego.

Obowiązywało będzie łącznie sześć kategorii wiekowych dla kobiet i mężczyzn. Dla trzech najszybszych osób w każdej kategorii przygotowano statuetki. Przed zawodami każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy.

Program zawodów:

9:00-10:30 – Biuro Zawodów, punkt informacyjny, zapisy, wydawanie pakietów startowych

10:35-10:45 – Otwarcie zawodów, przywitanie uczestników

10:55 – Odprawa techniczna

11:00 – 13:00 – Starty indywidualne zawodników wg. kategorii wiekowych

Od godziny 13:00 nastąpi dekoracja zawodników.

Zgłoszenia do zawodów Góralem na Górę Chrobrego przyjmowane są do 21 sierpnia (czwartek) do godz. 12:00 na adres imprezy@mosir.elblag.eu. W treści maila należy podać imię i nazwisko, rok urodzenia, numer kontaktowy do uczestnika oraz informację o treści:

Zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku przez administratora danych Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Elblągu, ul. Karowa 1, dla potrzeb związanych z organizacją i promocją wydarzeń sportowych MOSiR. W wyjątkowych przypadkach będzie można zapisać się 30 minut przed startem imprezy w biurze zawodów. Przypominamy, że liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin zawodów dostępny tutaj.

Każdy uczestnik wyścigu jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym, na rowerze napędzanym wyłącznie siłą własnych mięśni. Zawodnicy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności podczas zjazdu po zakończeniu wyścigu na miejsce startu i zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Udział w zawodach jest bezpłatny. Organizatorzy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS w Olsztynie, Salon Rowerowy WADECKI. Zapraszamy do uczestniczenia w pozostałych wydarzeniach w ramach Wakacji z MOSiR-em. Więcej szczegółów na stronie MOSiR.