Gościnny Atak

IKS Atak zajął piąte miejsce w finałowym turnieju mistrzostw Polski na siedząco. Turniej odbył się w elbląskiej Hali Widowiskowo – Sportowej. Nowym mistrzem Polski została pierwsza drużyna Paravolley Silesia Katowice. Zobacz zdjęcia z turnieju.

W Hali Sportowo -Widowiskowej odbył się finał mistrzostw Polski w siatkówce na siedząco.

Sobota była dniem rozgrywek grupowych. Na podstawie wyników z wcześniejszych turniejach we Wrocławiu i Policach został ustalony skład poszczególnych grup. Gospodarze – elbląski Atak trafili do grupy B wraz z broniącą tytułu mistrzowskiego KS Indrą Kaźmierz oraz Stratpoints Warriors Warszawa Białołęka. Zwycięzca grupy walczył w niedzielę o miejsca 1 – 3, drużyna z drugiego miejsca rywalizowała o pozycje 4 – 6. Drużyny, które w rozgrywkach grupowych zajęły trzecie miejsca walczyły o pozycje 7 – 9.

W grupie B zarówno Atak jak i Indra pokonały po 2:0 Stratpoints Warriors i o tym, kto będzie grał o medale miał zadecydować bezpośredni pojedynek pomiędzy zespołami z Elbląga i Kaźmierza. Gospodarze ulegli aktualnemu jeszcze wtedy mistrzowi Polski 0:2 i musieli zadowolić się grą o miejsca 4 – 6.

W grupie A wygrała pierwsza drużyna Paravolley Silesia Katowice przed Startem Łódź i Gwarkiem Wilków. W grupie C triumfował Start Wrocław, który wyprzedził Start Szczecin i drugą drużynę Paravolley Silesia Katowice.

W sobotę rozegrano też pierwsze mecze drugiej fazy turnieju. Na tym etapie mecze rozgrywano do trzech wygranych setów. Elbląski Atak oddał Startowi Łódź tylko jednego seta. W niedzielę łódzka drużyna przegrała do zera ze Startem Szczecin. O tym, kto zajmie czwarte miejsce na mistrzostwach Polski w siatkówce na siedząco miało zadecydować bezpośrednie spotkanie pomiędzy Atakiem, a drużyną ze stolicy Pomorza Zachodniego.

Był to niezwykle emocjonujący pojedynek. W pierwszym secie szczecinianie wyszli na kilku punktowe prowadzenie, ale Atak po serwisach Krzysztofa Wojtaszka doprowadził do wyrównania po 9 i wyszedł nawet na prowadzenie 17:13. I coś się w elbląskiej maszynie zacięło Goście na początek wyrównali 21:21, a następnie przechylili seta na swoją korzyść wygrywając do 22.

Drugi set lepiej rozpoczęli siatkarze Ataku, którzy od początku wypracowali sobie cztery punkty przewagi. Walczyli długi i dzielnie, ale Start zdołał doprowadzić do remisu po 18 i wygrał całego seta do 21.

Trzeci set pokazał na co stać gospodarzy. Można go określić jednym słowem: pogrom. Wynik 25:14 mówi sam za siebie.

Niestety wygrana jednego seta to było wszystko, na co dziś stać było ambitnie grających gospodarzy. W czwartym secie powalczyli, ale to szczecinianie cieszyli się z końcowego wyniku 25: 20, zwycięstwa w meczu 3:1 i czwartego miejsca na mistrzostwach Polski. Atak został sklasyfikowany na miejscu piątym.

Mistrzem Polski została pierwsza drużyna Paravolley Silesia I Katowice, która wygrała oba spotkania ze Startem Wrocław i KS Indrą po 3:0. Srebro dla Indry, brąz dla wrocławian.

Wyniki IKS Atak na mistrzostwach Polski w siatkówce na siedząco

Faza grupowa:

vs Stratpoints Warriors Warszawa Białołęka 2:0

vs KS Indra Kaźmierz 0:2

O miejsca 4 – 6

vs Start Łódź 3:1

vs Start Szczecin 1:3

Końcowa kolejność mistrzostw Polski w siatkówce na siedząco:

1) c , 2) KS Indra Kaźmierz , 3) Start Wrocław, 4) Start Szczecin, 5) iks Atak, 6) Start Łódź, 7) Gwarek Wilków, 8) Stratpoints Warriors Warszawa Białołęka, 9) Paravolley Silesia II Katowice

IKS ATAK Elbląg: Joanna Świderska, Mariusz Wojdag, Łukasz Biedrzycki, Dawid Woźny, Jarosław Czyżewski, Rafał Wojtowicz, Krzysztof Wojtaszek, Dariusz Ferro