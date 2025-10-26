Grzegorz Czapla wzmacnia Energę Start

Energa Start Elbląg wzmacnia sztab szkoleniowy. Do zespołu dołącza Grzegorz Czapla - doświadczony trener, od lat związany z elbląską piłką ręczną. W duecie z Magdaleną Stanulewicz poprowadzi drużynę przez kolejne ligowe wyzwania - informuje klub.

Grzegorz Czapla będzie jako drugi trener współpracował z trenerką Magdaleną Stanulewicz, dzieląc się swoim doświadczeniem, wsparciem metodycznym oraz świeżą perspektywą w codziennej pracy z zespołem ORLEN Superligi Kobiet.

- To dla mnie ważny moment i nowe wyzwanie. Trenerka Magdalena Stanulewicz zaprosiła mnie do współpracy i traktuję to jako duże wyróżnienie. Chcę wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę trenerską, by wspierać zespół w dalszym rozwoju i dążyć do coraz lepszych wyników. Start to młoda drużyna z ogromnym potencjałem, widać w niej energię i chęć do pracy. Wchodzę do zespołu, który ma jasno określone cele i wysokie ambicje. Moim zadaniem będzie wzmocnienie codziennej pracy treningowej oraz wsparcie drużyny w rozwoju taktycznym. Lubię wymagające środowisko i jasne zasady, to napędza mnie do działania. Każdy dzień to okazja, by stawać się lepszym, a w ORLEN Superlidze Kobiet nie ma miejsca na półśrodki. Bardzo cenię Magdalenę za jej podejście do pracy, zaangażowanie i wizję budowania zespołu. To trenerka, która ma pomysł na drużynę i potrafi skutecznie przekładać go na codzienną pracę. Widać, że zawodniczki jej ufają i idą za nią. Współpraca z taką osobą to nie tylko przyjemność, ale też szansa na rozwój zarówno dla mnie, jak i całego zespołu. Wierzę, że wspólnie stworzymy sztab, który potrafi wydobyć z zawodniczek to, co najlepsze” - mówi Grzegorz Czapla, nowy drugi trener Energa Start Elbląg, cytowany przez stronę internetową klubu.

Trener Czapla od 1999 roku szkoli młodzież w MKS Truso Elbląg. Przez lata pomagał w budowie stabilnej struktury szkoleniowej, wychowując zawodników, którzy trafili później do klubów najwyższych lig. Był też trenerem piłkarzy ręcznych Meble Wójcik Elbląg.

W swoim dorobku posiada znaczące sukcesy w rozgrywkach juniorskich i młodzieżowych: medale mistrzostw Polski, udane występy Turnieju Nadziei Olimpijskich czy osiągnięcia w finałach mistrzostw krajowych. Doświadczenie zdobywał także na arenie reprezentacyjnej, prowadząc kadry Polski juniorów. W 2008 roku z rocznikiem 1986-87 zdobył awans do Mistrzostw Europy w Innsbrucku.

„Cieszę się, że do naszego sztabu dołącza nowy trener. Jestem przekonana, że wszyscy skorzystamy z jego doświadczenia i wiedzy. Praca w Superlidze jest niezwykle wymagająca, dlatego tak ważne jest, by otaczać się ludźmi pełnymi pasji i zaangażowania. Grzegorz imponuje mi swoją pracowitością i profesjonalnym podejściem do każdego szczegółu. Wierzę, że razem stworzymy zgrany duet, który pomoże drużynie rozwijać się i osiągać kolejne cele - powiedziała trenerka Energi Startu Magdalena Stanulewicz.

Grzegorz Czapla zadebiutuje jako drugi trener w niedzielnym meczu Energii Start z Enea MKS Gniezno, który ze względu na trwający Baltic Cup odbędzie się w hali przy ul. Kościuszki. Początek o godz. 18.