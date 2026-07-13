Gwiazdy peletonu i amatorzy na start. Road Race Elbląg już 19 lipca

Szybkie zjazdy, wymagające wzniesienia w Suchaczu i Tolkmicku, a na koniec sprinterska prosta na Żuławach. Wyścig Road Race Elbląg to nie tylko sportowa walka na najwyższym poziomie, ale też wielki festyn rodzinny na Wyspie Spichrzów. O tym, dlaczego warto pojawić się na starcie, opowiada Marek Wróbel, prezes Pomerania-Sports.pl, organizator wyścigu Road Race Elbląg. Kolarze i rolkarze będą się ścigać 19 lipca.

- Road Race Elbląg. Co to za wyścig?

- Road Race Elbląg to wyjątkowy wyścig kolarski przeznaczony zarówno dla amatorów, jak i bardziej zaawansowanych zawodników. W niedzielę, 19 lipca 2026 roku, spotkamy się na starcie przy ul. Warszawskiej, w pobliżu Porto Vista na Wyspie Spichrzów w Elblągu. To właśnie tutaj powstanie tętniące życiem miasteczko zawodów, będące centrum wydarzenia dla zawodników, kibiców i partnerów imprezy.

Przygotowaliśmy dwa dystanse dla kolarzy szosowych: Speed - 45 km: idealny dla osób rozpoczynających swoją przygodę z wyścigami szosowymi i Mega - 84 km: wymagająca trasa dla bardziej doświadczonych kolarzy i półzawodowców. Dodatkowo na dystansie 25 km odbędzie się wyścig dla rolkarzy.

Trasa zawodów została poprowadzona przez jedne z najbardziej malowniczych terenów województwa Warmińsko-Mazurskiego i północnej Polski. Zawodnicy wystartują z Elbląga, a następnie pojadą w kierunku Łęcza, skąd rozpoczną wspinaczkę na teren Wysoczyzny Elbląskiej. Dalej trasa prowadzi przez Suchacz, Kadyny, Tolkmicko, Milejewo, by następnie zjechać w kierunku Nowakowa i wrócić do Elbląga. To połączenie wymagających podjazdów, szybkich zjazdów oraz bardzo szybkich, płaskich odcinków sprawia, że wyścig jest niezwykle dynamiczny i atrakcyjny zarówno dla zawodników, jak i kibiców.

Szczególnie wymagająca jest pętla Mega (84 km), na której znajdują się dwa charakterystyczne podjazdy. Pierwszy rozpoczyna się w Suchaczu, gdzie droga wspina się z poziomu Zalewu Wiślanego na teren Wysoczyzny Elbląskiej. Drugi czeka na zawodników w Tolkmicku i ponownie wymaga mocnej pracy na podjeździe prowadzącym w kierunku Milejewa. To właśnie te dwa wzniesienia mogą zdecydować o losach rywalizacji i stanowią największe sportowe wyzwanie całego wyścigu.

Wyjątkowość Road Race Elbląg wynika również z niezwykłego krajobrazu. Wysoczyzna Elbląska to jeden z najbardziej pagórkowatych regionów północnej Polski. Powstała w wyniku działalności lądolodu i wyróżnia się stromymi podjazdami, głębokimi wąwozami oraz licznymi lasami. W wielu miejscach można podziwiać panoramę Zalewu Wiślanego, a sama charakterystyka terenu bardziej przypomina południową Polskę niż klasyczne, płaskie Pomorze.

Druga część trasy prowadzi przez Żuławy Wiślane - największy obszar depresyjny w Polsce. To kraina rozległych pól, kanałów, wałów przeciwpowodziowych i prostych dróg, które sprzyjają rozwijaniu bardzo wysokich prędkości. Kontrast pomiędzy pagórkowatą Wysoczyzną Elbląską a zupełnie płaskimi Żuławami sprawia, że zawodnicy podczas jednego wyścigu doświadczają dwóch zupełnie różnych charakterów jazdy. To właśnie ten koncowy odcinek będzie trasą półmaratonu rolkarskiego.

Road Race Elbląg to nie tylko sportowa rywalizacja, ale również okazja do odkrycia wyjątkowych miejsc regionu. Trasa przebiega w pobliżu zabytkowych Kadyn, historycznego Tolkmicka, malowniczych dróg nad Zalewem Wiślanym oraz przez tereny o wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych.

Do udziału zapraszamy zarówno zawodników posiadających licencję Polskiego Związku Kolarskiego oraz Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich, jak i wszystkich amatorów, którzy chcą poczuć atmosferę profesjonalnego wyścigu. Road Race Elbląg to szybka, widowiskowa i wymagająca impreza, łącząca sportowe emocje z jedną z najpiękniejszych tras szosowych w północnej Polsce.

- Komu będzie można kibicować na trasie?

- Obsada zapowiada się imponująco! Udział zapowiedział Michał Bogdziewicz, były mistrz Polski w kolarstwie górskim i oraz wielokrotny medalista Mistrzostw Polski Masters. Wśród Pań na liście startowej można zobaczyć Emilię Graban (Budstol Invest Velomania Cycling Team) i Natalię Grzenię (XTRAINER TREK), aktualne medalistki Mistrzostw Polski w kategorii amatorów w kolarstwie szosowym. Na starcie zapewne pojawi się Piotr Rzeszutek z klubu Lew Lębork, jeden z głównych faworytów do zwycięstwa, który w zeszłym roku finiszował na drugim miejscu. Warto też zwrócić uwagę na Kacpra Doppke z teamu Lubelskie Perła Polski - niezwykle obiecującego młodzieżowca. Aktualnie to 20. kolarz w Polsce w kategorii Elita (wynik z mistrzostw Polski z czerwca tego roku). Na listach startowych mamy wielu mocnych zawodników z Trójmiasta i Warszawy, a swój udział zapowiedzieli też kolarze z Litwy, Łotwy i Ukrainy. Elblążanie będą z pewnością mocno trzymali kciuki za kolarzy z Truso Elbląg i rolkarzy z klubu Wikingowie. W Rolkarskim Długodystansowym Pucharze Polski spodziewamy się całej krajowej czołówki z Markiem Zgrzywą i Mirosław Pawelec (Zico Racing Speed Team) zwycięzcami ostatniej edycji Pucharu Polski w półmaratonie. Wśród Pań mamy na liście startowej faworytkę Anetę Zelik z Legii Warszawa. Mówiąc krótko: ciekawy, bardzo mocny skład.

Marek Wróbel, prezes Pomerania_Sports opowiada o wyścigu (fot. Sebastian Malicki)

- Co poradziłby Pan amatorom, którzy chcieliby po raz pierwszy poznać smak sportowej rywalizacji?

- Przede wszystkim nie bać się i zapisać się na dystans 45 kilometrów. Limit czasu wynosi ponad 3 godziny, dzięki czemu w tym czasie każdy jest w stanie go ukończyć. Wystarczy mieć rower - najlepiej szosowy lub gravelowy (to te z „barankiem” na kierownicy). Ale tak naprawdę na każdym rowerze da się ten dystans pokonać. W wykręceniu dobrego czasu z pewnością pomogą wpinane w pedały buty rowerowe spd i wąskie opony. Na dystans 84 kilometrów zapraszamy już doświadczonych zawodników, bo ta trasa wiąże się z długotrwałym, intensywnym interwałowym wysiłkiem oraz z dość napiętym limitem czasowym. Na trasie zawodów za kolumną peletonu będzie jechał samochód serwisowy z Mechaniki Rowerowej w razie defektu, więc tutaj też zapewniamy pomoc.

W przypadku rolkarskiego półmaratonu, też nie ma się czego obawiać. Zawodowcy będą jechać na profesjonalnym sprzęcie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby te 25 kilometrów pokonać w zwykłych rolkach ze sklepu sportowego. Na pokonanie trasy rolkarze będą mieli 2 godziny. Każdy na pewno zdąży, zwłaszcza że trasa jest generalnie płaska. Warto spróbować, złapać sportowego bakcyla i zobaczyć, jak taki wyścig wygląda od środka. Co ważne, wszystkie trasy na czas wyścigu będą całkowicie wyłączone z ruchu samochodowego, dzięki czemu będzie w stu procentach bezpiecznie. Start półmaratonu odbędzie się honorowo w kordonie pilotów na pierwszych 4 kilometrach. Następnie przy Parku Modrzewie nastąpi start ostry, skąd zostanie 21.1km do mety. Żuławska pętla prowadząca przez most w Nowakowie, Kępe Rybacką, Bielnik i Kazimierzowo i jest bardzo urokliwa, a zarazem szybka i z bardzo dobrym asfaltem.

- A z punktu widzenia kibica? Gdzie najlepiej się ustawić, by zobaczyć najwięcej akcji?

Wiadomo, jak wyglądają wyścigi kolarskie - kolarze szybko przelatują przed kibicami i tyle ich widzieli. Najciekawiej będzie przed samą metą, dlatego moim zdaniem najlepiej stać przy ulicy Warszawskiej w okolicach Specjal Pub i Porto Vista. Zawodników, tuż przed końcem, czeka niezwykle widowiskowy szeroki finisz, na którym może rozstrzygnąć się walka o poszczególne miejsca na podium. Przy czym gorąco uczulam, że trasa wyścigu będzie wyłączona z ruchu samochodowego, więc dostęp autem do niektórych miejscowości na trasie może być utrudniony. Warto zaplanować kibicowanie i wyjazdy wcześniej.

- A co z atrakcjami? Przewidujecie coś dla dzieci?

Oczywiście pamiętamy o całych rodzinach! Chcemy, aby Road Race Elbląg był wydarzeniem, na którym świetnie bawić będą się nie tylko zawodnicy, ale również ich bliscy i mieszkańcy miasta. W miasteczku zawodów powstanie strefa finiszera z muzyką serwowaną przez Red Bull, a na scenie wystąpi zespół ludowy Sasanki, który zadba o regionalny klimat wydarzenia. Wspólnie z MKS Truso przygotowujemy ogólnodostępny tor rowerowy oraz mini pumptrack, gdzie najmłodsi będą mogli bezpiecznie rozwijać swoje kolarskie umiejętności. Nie zabraknie także sportowej rywalizacji dla dzieci. Zaplanowaliśmy wyścigi rowerowe dla dzieci do 10. roku życia oraz zawody rolkarskie dla dzieci do 12 lat. Najmłodsi wystartują na dystansie 200 metrów na rowerkach biegowych i najmniejszych rolkach, natomiast starsze dzieci zmierzą się na asfaltowej pętli o długości 1000 metrów. Na miejscu dostępny będzie również profesjonalny serwis rowerowy przygotowany przez Mechanikę Rowerową z Trójmiasta, a po sportowych emocjach będzie można odpocząć w strefie gastronomicznej. W menu znajdą się między innymi domowe pierogi oraz tradycyjne kaszubskie ruchanki serwowane przez Pierogowóz. Zapraszamy wszystkich, zawodników, mieszkańców i turystów do wspólnego kibicowania i przeżycia wyjątkowego dnia pełnego sportowych emocji.

Szczegółowy program wydarzenia, zapisy oraz wszystkie informacje organizacyjne dostępne są na www.road-race.pl.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Road Race Elbląg