Halloween Ice-Party już w piątek!

Czas odkurzyć maski, kapelusze czarownic i upiorne kostiumy! Już w piątek, 31 października, na Lodowisku Helena odbędzie się wyjątkowa impreza – Halloween Ice-Party. To jedyna taka ślizgawka w roku, podczas której sport i zabawa spotykają się w klimacie grozy i dobrego humoru.

O godz. 19:10 tafla lodu zamieni się w mroczną scenę halloweenowej zabawy. Przygaszone światła, klimatyczny wystrój i muzyka na żywo od DJ-a sprawią, że to będzie naprawdę strasznie fajny wieczór.

Nie zabraknie również konkursów na najlepsze przebranie – kreatywność i pomysłowość zostaną nagrodzone. To idealna okazja, aby pokazać się w nietypowym wydaniu i dobrze się bawić w towarzystwie znajomych.

Wstęp na Halloween Ice-Party:

bilet ulgowy – 10,00 zł/ z programem „wElblągu” 9 zł

bilet normalny – 14,00 zł/ z programem „wElblągu” 12 zł

z Kartą Dużej Rodziny: normalny 11,00 zł, ulgowy 7,00 zł

Na miejscu dostępna będzie wypożyczalnia łyżew prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł (10 zł za parę).

Zabierz przyjaciół, przygotuj przebranie i wpadnij na najbardziej klimatyczną ślizgawkę tego sezonu! Niech tegoroczny Halloween zapadnie Wam w pamięci.

Halloween Ice-Party – piątek, 31 października, godz. 19:10, Lodowisko Helena. Do mrocznego zobaczenia!