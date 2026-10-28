Halloweenowy trening krajoznawczy w Lesie Ceglanym. 8 kilometrów przygody w mrocznym klimacie!

Już w najbliższy piątek, 30 października, miłośnicy aktywności na świeżym powietrzu będą mieli okazję odkryć Wysoczyznę Elbląską w nieco innej, halloweenowej odsłonie. Organizatorzy Meble Wójcik Ultra Wysoczyzny oraz Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszają na wyjątkowy trening krajoznawczy, podczas którego uczestnicy pokonają około 8-kilometrową trasę prowadzącą przez tajemniczy Las Ceglany.

Wydarzenie organizowane jest w ramach cyklu treningów „Odkryj nieodkryte. Poznaj biegiem Wysoczyznę Elbląską”. Tym razem uczestnicy wyruszą na trasę po zmroku, a leśne ścieżki będą przemierzać w świetle latarek i czołówek.

Trasa o długości około 8 kilometrów poprowadzi przez Las Ceglany, na terenie którego przed II wojną światową istniały trzy miejscowości. Znajduje się tam również Dąb Hoggo, uznawany za jedno z najpiękniejszych drzew Wysoczyzny Elbląskiej. Jesienna, wieczorna sceneria lasu stworzy doskonałe warunki do przeżycia niecodziennej, halloweenowej przygody. Organizatorzy zachęcają uczestników do przygotowania przebrań i zabrania halloweenowych akcesoriów, które dodadzą wydarzeniu wyjątkowego charakteru.

Trening będzie miał charakter rekreacyjny, a tempo zostanie dostosowane do możliwości uczestników. Dzięki temu do wspólnego odkrywania Wysoczyzny Elbląskiej mogą dołączyć zarówno osoby regularnie uprawiające sport, jak i ci, którzy po prostu chcą aktywnie spędzić piątkowy wieczór w dobrej atmosferze.

- Jednym z głównych celów, które przyświecają nam podczas organizacji Meble Wójcik Ultra Wysoczyzny, jest promocja Wysoczyzny Elbląskiej – wciąż stosunkowo mało znanej krainy. Zauważamy, że nawet mieszkańcy naszego miasta nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, jak ciekawe pod względem turystycznym i historycznym są tereny znajdujące się w jego granicach. Tym razem chcemy zabrać uczestników do Lasu Ceglanego, gdzie wspólnie zobaczymy dolinę potoku Rubianka, Dąb Hoggo oraz aleję lipową” – mówi Piotr Matkiewicz, organizator wydarzenia.

Ze względu na wieczorną porę niezbędne będzie zabranie latarki lub czołówki. Organizatorzy zalecają również założenie obuwia z odpowiednim bieżnikiem, które zapewni lepszą przyczepność na leśnych ścieżkach.

Najważniejsze informacje:

Termin: piątek, 30 października 2026 r., godz. 18:00

Miejsce: Las Ceglany, Wysoczyzna Elbląska

Dystans: około 8 km

Charakter wydarzenia: rekreacyjny trening krajoznawczy w halloweenowym klimacie

Co zabrać: latarkę lub czołówkę, wygodne obuwie z odpowiednim bieżnikiem oraz opcjonalnie halloweenowe przebranie i akcesoria

Miejsce zbiórki: Elbląg, Krasny Las, ul. Poli Gajowiczyńskiej (https://maps.app.goo.gl/7uiYU55YfYhF3Kuo8)

Halloweenowy trening to propozycja dla wszystkich, którzy chcą połączyć aktywność na świeżym powietrzu z odkrywaniem lokalnej przyrody, historii i mniej znanych zakątków Wysoczyzny Elbląskiej. Organizatorzy zapraszają do wspólnej przygody w wyjątkowej, jesiennej atmosferze!