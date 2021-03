Hanza przegrywa w Gdańsku

Początek rundy rewanżowej w II lidze futsalu kobiet nie był szczęśliwy dla Hanzy Elbląg. W Gdańsku elblążanki przegrały z drugą drużyną AZS Uniwersytetu Gdańskiego.

Pomorska druga liga futsalu kobiet rozpoczęła rundę rewanżową. Elbląska Hanza zaczęła ja od wyjazdu do Gdańska, gdzie nasz zespół zmierzył się z drugą drużyną AZS Uniwersytetu Gdańskiego. Przypomnijmy: na inauguracje rozgrywek elblążanki (też w Gdańsku) pokonały studentki 7:6.

Gdańszczanki wzięły srogi rewanż Jeszcze po pierwszej połowie można było mieć nadzieję, że mecz pomiędzy skończy się dobrze dla elblążanek. Co prawda pierwszą bramkę strzeliły gospodynie, ale jeszcze przed przerwą wyrównała Dorota Proch. Po przerwie gole strzelały już tylko gdańszczanki i to one mogły cieszyć się z trzech punktów.

AZS UG II Gdańsk – Hanza Elbląg 5:1

Bramka dla Hanzy: Proch

Hanza Elbląg: Czerwińska,Proch, Michalska, Klonowska, Laskowska, Lublewska, Markowska,Depka, Śliwińska