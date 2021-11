Hokeistki z Elbląga w Turnieju Czterech Narodów Juniorek U18

W sobotę, 12 listopada zakończył się Turniej Czterech Narodów Juniorek U18 w hokeju na lodzie w Reykiavíku. Z orzełkiem na piersi wystąpiły dwie zawodniczki z Elbląga: Maja Brzezińska (16 lat) i Julia Grzelak (17 lat), które hokejowego abecadła uczyły się w elbląskim UKS Wikingowie.

To był rewelacyjny debiut Mai Brzezińskiej w wydarzeniu takiej rangi! Pierwszego dnia turnieju Polki pokonały gospodarzy Turnieju - Islandię z wynikiem 3:2. Pierwszą bramkę dla Polek strzeliła Maja. Drugiego dnia przeciwniczkami Orlic była drużyna z Wielkiej Brytanii. Jedyną bramkę dla reprezentacji strzeliła grająca z numerem 8 Maja Brzezińska, która po meczu została nagrodzona tytułem MVP jako najlepsza zawodniczka meczu. W dzisiejszym, sobotnim spotkaniu przeciwko drużynie z Hiszpanii Maja strzeliła kontaktową bramkę na 3:4, ale niestety Polkom zabrakło czasu na zremisowanie spotkania. Komentatorzy bardzo chwalili Maję za jej odważną, szybkę grę i docenili ciężką pracę na lodzie jaką wykonała dla swojej drużyny zdobywając bramki i asystując przy innych.

Historia Mai i Julki pokazuje, że w mieście bez tradycji hokejowych, w których nie ma drużyn seniorskich hokeja na lodzie, rodzą się talenty hokejowe, które dobrze rozwijane mogą dać początek do występów w dużych imprezach hokejowych rangi międzynarodowej. Trenerzy UKS Wikingowie - Ireneusz Wala i Krzysztof Kurnicki nauczyli dziewczyny podstaw i znaleźli drogę do dalszego rozwoju zawodniczek. A udany występ w Kadrze Narodowej to już ich ciężka praca oraz determinacja Mai i Julii oraz poświęcenie ze strony rodziców.

Zawodniczkom życzymy powodzenia, przed nimi klubowe występy ligowe w hokeju kobiet oraz wiosenny udział w mistrzostwach świata w barwach biało-czerwonych!