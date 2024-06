Hokej na rolkach na lodowisku Helena

Klub UKS Wikingowie ma zaszczyt zaprosić wszystkich miłośników hokeja na Turniej Hokeja na Rolkach, który odbędzie się w ramach obchodów 15-lecia istnienia klubu. Wydarzenie zaplanowano na dni 15-16 czerwca na lodowisku Helena w Elblągu.

W turnieju weźmie udział 6 drużyn z północnej Polski, w tym drużyna z Elbląga, składająca się z wychowanków UKS Wikingowie oraz ich rodzin, trenerów i innych osób związanych z naszym klubem. Rozgrywki odbędą się według formuły każdy z każdym. Harmonogram meczów przewiduje rozgrywki w sobotę w godzinach od 9:00 do 17:10, a w niedzielę od 10:00 do 15:25.

Zakończenie turnieju zaplanowane jest na niedzielę o godzinie 15:30, gdzie odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. Całe wydarzenie odbędzie się pod honorowym patronatem prezydenta Miasta Elbląga, Michała Missana.

Zapraszamy serdecznie wszystkich kibiców – zarówno miłośników hokeja, jak i rodziny z dziećmi. Duże emocje gwarantowane, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. To doskonała okazja, by wspólnie świętować jubileusz naszego klubu i cieszyć się sportową rywalizacją. Do zobaczenia na lodowisku Helena!