Hulaj-nóżka czyli zawody dla dzieci na Kalbarze

Rowerki biegowe, hulajnogi i rolki - to one będą w sobotę, 3 lipca, występowały w głównej roli na Torze Kalbar. Na tym obiekcie odbędą się bowiem zawody dla wszystkich dzieci, które uwielbiają odpychać się i pędzić jak najszybciej na swoich pojazdach lub rolkach. Udział w imprezie jest bezpłatny.

Hulaj-nóżka to impreza dla dzieci do 10 lat, zorganizowana w ramach akcji „Wakacje z MOSiR-em 2021”. Podczas zawodów odbędą się starty na rowerkach biegowych, hulajnogach i rolkach, w różnych kategoriach wiekowych i na różnych trasach. Najważniejsza będzie jednak przede wszystkim dobra zabawa i to, że nasze pociechy zaprzyjaźnią się z ruchem i sportem. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale. Na początek imprezy ruszą mali cykliści, poruszający się na rowerkach biegowych. Oni pojadą na dystansie 150 metrów. Później na torze pojawią się najmłodsi amatorzy hulajnóg. Dla nich przygotowano trasy 200 i 333 metrowe (1 okrążenie na torze). Natomiast na koniec zabawę rozpoczną rolkarze, którzy przejadą dystanse takie same jak hulajnogi. Wszystkie dzieci będą startować wspólnie w danej kategorii wiekowej.

Program zawodów:

11:00-12:00 – Biuro Zawodów, punkt informacyjny, zapisy, wydawanie numerów

11:50-11:55 – Otwarcie zawodów, przywitanie uczestników, odprawa techniczna

12:00-12:30 – start dzieci na rowerkach biegowych (dzieci do 2 lat) i dekoracja (dopuszcza się start z rodzicami/opiekunami)

12:35-13:35 – start dzieci na hulajnogach w poszczególnych kategoriach wiekowych (dzieci 3-4 lata, dopuszcza się start z rodzicami/opiekunami, 5-6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat) i dekoracja

13:40-14:40 – start dzieci na rolkach w poszczególnych kategoriach wiekowych (dzieci 5-6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat) i dekoracja

Zgłoszenia do zawodów ,,Hulaj-nóżka” przyjmowane są do piątku, 2 lipca, do godz. 12:00 na adres: imprezy@mosir.elblag.eu. W treści maila należy podać imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, kategorię wyścigu (rowerki biegowe/hulajnogi/rolki) numer kontaktowy rodzica/opiekuna oraz informację dotyczącą przetwarzania danych (treść informacji w regulaminie). W dniu zawodów także będzie możliwość zapisania się. Szczegółowy program Wakacji z MOSiR-em dostępny jest na stronie mosir.elblag.eu.