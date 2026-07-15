Hulaj-Nóżka – nowe zapisy, ta sama świetna zabawa

Zapraszamy wszystkie dzieci, które lubią jeździć na rowerkach biegowych i hulajnogach, na kolejną edycję Hulaj-Nóżki! Wyścigi odbędą się 21 lipca (wtorek) na Torze Kalbar przy ul. Agrykola. Na uczestników czeka dużo dobrej zabawy, a każdy, kto stanie na starcie, otrzyma pamiątkowy medal oraz słodki upominek. Udział w imprezie jest bezpłatny, obowiązują zapisy online.

Hulaj-Nóżka to impreza organizowana przez MOSiR w Elblągu dla wszystkich dzieci do 12. roku życia. Na torze Kalbar odbędą się przejazdy na rowerkach biegowych i hulajnogach, w różnych kategoriach wiekowych i na dostosowanych do wieku dystansach.

Imprezę rozpoczną najmłodsi uczestnicy na rowerkach biegowych, którzy pokonają trasę o długości 150 metrów. Następnie na torze pojawią się miłośnicy hulajnóg, dla których przygotowano dystanse 200 oraz 333 metrów (jedno okrążenie toru). Dzieci będą startować wspólnie w poszczególnych kategoriach wiekowych, natomiast szczegółowy system startów zostanie dostosowany do liczby zgłoszeń. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal oraz drobny słodki upominek.

Nowe zapisy

Zmiana terminu wydarzenia jest związana z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, które uniemożliwiły bezpieczne przeprowadzenie zawodów w pierwotnie planowanym terminie. W związku z powyższym obowiązują nowe zgłoszenia. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem formularza Google do 20 lipca (poniedziałek), do godz. 12:00 lub do wyczerpania limitu 150 miejsc.

Zachęcamy rodziców do wcześniejszego wydrukowania i wypełnienia oświadczenia niezbędnego do udziału dziecka w wydarzeniu. Zapisy w dniu zawodów będą możliwe wyłącznie w przypadku wolnych miejsc na liście startowej.

Program zawodów (dekoracje uczestników po zakończeniu każdej kategorii)

16:00–16:45 – otwarcie biura zawodów (punkt informacyjny, weryfikacja zgłoszeń, wydawanie numerów)

16:55 – otwarcie zawodów, powitanie uczestników i odprawa techniczna

17:00–17:30 – start dzieci do 2. roku życia na rowerkach biegowych (dopuszcza się start z opiekunem)

17:35–18:35 – starty dzieci na hulajnogach w poszczególnych kategoriach wiekowych: 3–4 lata (dopuszcza się start z opiekunem), 5–6 lat, 7–8 lat, 9–10 lat oraz 11–12 lat.

18:45 – przewidywane zakończenie imprezy.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa znajdują się w regulaminie wydarzenia.

Zapraszamy do wspólnej zabawy i aktywnego spędzenia wakacyjnego popołudnia na Torze Kalbar!

Zobacz również pełny harmonogram programu Wakacje z MOSiR-em.