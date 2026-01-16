Ice Party, odrobina rywalizacji i ślizgawki na Kalbarze

Najbliższy weekend na torze Kalbar zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Przed nami połączenie dobrej zabawy, sportowych emocji i klasycznej jazdy na łyżwach – wszystko w zimowej scenerii i na świeżym powietrzu. Od piątkowego Ice Party, przez amatorskie zawody łyżwiarskie, aż po regularne ślizgawki.

Muzyczne otwarcie weekendu

W piątek, 16 stycznia, od godziny 18:30 tor zamieni się w lodową strefę zabawy, gdzie jazda na łyżwach połączy się z imprezowym klimatem. Ice Party to 90 minut ślizgawki w wyjątkowej oprawie – z muzyką, kolorowymi światłami i przestrzenią, która sprzyja dobrej energii.

To idealny sposób na aktywne rozpoczęcie weekendu, zwłaszcza że piątek jest jednocześnie ostatnim dniem szkoły przed dwutygodniową przerwą zimowych ferii. Decyzją Prezydenta Elbląga Michała Missana wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Na miejscu działać będzie wypożyczalnia łyżew prowadzona przez KS Orzeł – koszt wypożyczenia sprzętu wynosi 10 zł.

Amatorskie zawody na lodzie

Sportowa część weekendu rozpocznie się w niedzielę, 18 stycznia. Tego dnia Kalbar przy ul. Agrykola stanie się areną amatorskich wyścigów na łyżwach. Do udziału zaproszone są dzieci, młodzież oraz dorośli – bez względu na poziom zaawansowania. Udział w zawodach jest bezpłatny, a impreza ma charakter otwarty.

Zgłoszenia przyjmowane są do piątku, 16 stycznia, do godziny 12:00, za pośrednictwem formularza online. W dniu zawodów zapisy będą możliwe wyłącznie w przypadku wolnych miejsc. Obowiązują oświadczenia – dla dzieci podpisywane przez opiekunów, a dla dorosłych wypełniane indywidualnie.

Biuro zawodów zostanie otwarte o godzinie 16:00. Start pierwszych kategorii zaplanowano na 16:30, a finałowe biegi dorosłych odbędą się około 17:30. Dystanse zostały dopasowane do wieku uczestników – od połowy okrążenia toru dla najmłodszych, po dwa pełne okrążenia dla młodzieży i dorosłych. Podczas zawodów obowiązuje jazda w sztywnym kasku. Na miejscu będzie możliwość wypożyczenia łyżew i kasków (liczba ograniczona), a wypożyczalnię prowadzi KS Orzeł.

Klasyczna jazda przez cały weekend

Poza wydarzeniami specjalnymi tor Kalbar zaprasza także na regularne, 90-minutowe ślizgawki komercyjne. To propozycja dla tych, którzy chcą po prostu wyjść na lód i cieszyć się jazdą we własnym tempie. Harmonogram ślizgawek:

sobota: 12:00, 14:00, 16:30, 18:30

niedziela: 12:00, 14:00, 18:30

Warto pamiętać, że harmonogram może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. Aktualne informacje na bieżąco publikowane są na stronie mosir.elblag.eu.