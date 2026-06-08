II runda VII Spartakiady na mapie Bażantarnia za nami.

7 czerwca przy burzowej pogodzie odbyła się II runda VII Spartakiady Szkól Podstawowych i Ponadpodstawowych w Biegu na Orientację. Jednak to nie przestraszyło uczestników. Zjawiło się 95 zawodników na dużej polanie z wiatami. Startować mógł każdy chętny. Byli nawet goście z Braniewa.

Był to tym razem klasyczny bieg na orientację. Wszyscy mieli do zaliczenia od 10 Punktów Kontrolnych /PK/ -kategorie rodzinna i szkół podstawowych do 12 PK –kategorie dla dorosłych. Tym razem odległości pomiędzy puntami kontrolnymi były większe 100-300 m i tern był bardzo urozmaicony zwłaszcza rzeźba terenu no i doszło ulistnienie utrudniające wgląd w trasy zawodów. Ten kto wybrał najlepszy wariant był w czołówce zawodów. Ze względu na rekreacyjny charakter zawodów najliczniej była reprezentowana kategoria rodzinna- 20 rodzin:

Rodzina Wojdonów Rodzina Sekułów Rodzina Balewskich Rodzina Fiedorowiczów Rodzina Czerkawskich Rodzina Raczkowskich

W kategorii szkoły podstawowe /klasy I-IV/ – chłopcy zwyciężył:

1. Wojtek Jakszewicz - SP 19

W kategorii szkoły podstawowe /klasy I-IV/ – dziewczęta zwyciężyła:

1. Kornelia Sekuła - SSP 3

2.W kategorii szkoły podstawowe /klasy V-VIII/ – chłopcy zwyciężył:

3. Oliwier Wojdon - SP 1

W kategorii szkoły podstawowe /klasy V-VIII/ – dziewczęta zwyciężyła:

1. Vanessa Mierzejewska - SP 11

W kategorii szkoły ponadpodstawowe – chłopcy zwyciężył:

1. Piotr Zieliński - IV LO

Wśród kobiet triumfowała:

1. Patrycja Kucharczyk-Lachowicz

Wśród mężczyzn zwyciężył :

1. Sławomir Jakszewicz

Wszystkie dzieci otrzymały napoje, słodycze i upominki. Zawody odbyły się w bardzo miłej atmosferze i dostarczyły uczestnikom dużo wrażeń z uwagi na bardzo urozmaicony teren. Niektórzy się trochę gubili.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom z Elbląga jak również z Braniewa. Dziękujemy Departamentowi Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Elblągu za wsparcie finansowe zawodów. Następne zawody 21 czerwca na mapie PROCHOWNIA – XI Puchar Elbląga” zaliczane do Mistrzostw Warmii i Mazur. Zapraszamy serdecznie. Więcej na naszej stronie www.ekogryf.pl Obserwujcie nas na Facebooku.