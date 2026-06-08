II runda VII Spartakiady na mapie Bażantarnia za nami.
7 czerwca przy burzowej pogodzie odbyła się II runda VII Spartakiady Szkól Podstawowych i Ponadpodstawowych w Biegu na Orientację. Jednak to nie przestraszyło uczestników. Zjawiło się 95 zawodników na dużej polanie z wiatami. Startować mógł każdy chętny. Byli nawet goście z Braniewa.
Był to tym razem klasyczny bieg na orientację. Wszyscy mieli do zaliczenia od 10 Punktów Kontrolnych /PK/ -kategorie rodzinna i szkół podstawowych do 12 PK –kategorie dla dorosłych. Tym razem odległości pomiędzy puntami kontrolnymi były większe 100-300 m i tern był bardzo urozmaicony zwłaszcza rzeźba terenu no i doszło ulistnienie utrudniające wgląd w trasy zawodów. Ten kto wybrał najlepszy wariant był w czołówce zawodów. Ze względu na rekreacyjny charakter zawodów najliczniej była reprezentowana kategoria rodzinna- 20 rodzin:
- Rodzina Wojdonów
- Rodzina Sekułów
- Rodzina Balewskich
- Rodzina Fiedorowiczów
- Rodzina Czerkawskich
- Rodzina Raczkowskich
W kategorii szkoły podstawowe /klasy I-IV/ – chłopcy zwyciężył:
1. Wojtek Jakszewicz - SP 19
W kategorii szkoły podstawowe /klasy I-IV/ – dziewczęta zwyciężyła:
1. Kornelia Sekuła - SSP 3
2.W kategorii szkoły podstawowe /klasy V-VIII/ – chłopcy zwyciężył:
3. Oliwier Wojdon - SP 1
W kategorii szkoły podstawowe /klasy V-VIII/ – dziewczęta zwyciężyła:
1. Vanessa Mierzejewska - SP 11
W kategorii szkoły ponadpodstawowe – chłopcy zwyciężył:
1. Piotr Zieliński - IV LO
Wśród kobiet triumfowała:
1. Patrycja Kucharczyk-Lachowicz
Wśród mężczyzn zwyciężył :
1. Sławomir Jakszewicz
Wszystkie dzieci otrzymały napoje, słodycze i upominki. Zawody odbyły się w bardzo miłej atmosferze i dostarczyły uczestnikom dużo wrażeń z uwagi na bardzo urozmaicony teren. Niektórzy się trochę gubili.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom z Elbląga jak również z Braniewa. Dziękujemy Departamentowi Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Elblągu za wsparcie finansowe zawodów. Następne zawody 21 czerwca na mapie PROCHOWNIA – XI Puchar Elbląga” zaliczane do Mistrzostw Warmii i Mazur. Zapraszamy serdecznie. Więcej na naszej stronie www.ekogryf.pl Obserwujcie nas na Facebooku.