IKS Atak zaprasza na mecze

 Elbląg, IKS Atak zaprasza na mecze

Wchodzimy w decydującą część sezonu, a każdy mecz ma ogromne znaczenie dla układu tabeli.W pierwszym spotkaniu ulegliśmy rywalom 3:2, dlatego tym razem chcemy odwrócić losy rywalizacji i sięgnąć po zwycięstwo.

Gramy u siebie i naszym celem jest jedno — utrzymać Twierdzę Nowakowo niezdobytą! Liczymy na Wasze wsparcie z trybun!

 

IKS Atak Elbląg - Huraga Stawiguda, piątek, 27 lutego o 18:45

IKS Atak Elbląg - Cresovia Górowo Iławieckie, niedziela, 1 marca o 12

Hala SP w Nowakowie

IKS Atak

