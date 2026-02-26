IKS Atak zaprasza na mecze
Wchodzimy w decydującą część sezonu, a każdy mecz ma ogromne znaczenie dla układu tabeli.W pierwszym spotkaniu ulegliśmy rywalom 3:2, dlatego tym razem chcemy odwrócić losy rywalizacji i sięgnąć po zwycięstwo.
Gramy u siebie i naszym celem jest jedno — utrzymać Twierdzę Nowakowo niezdobytą! Liczymy na Wasze wsparcie z trybun!
IKS Atak Elbląg - Huraga Stawiguda, piątek, 27 lutego o 18:45
IKS Atak Elbląg - Cresovia Górowo Iławieckie, niedziela, 1 marca o 12
Hala SP w Nowakowie
