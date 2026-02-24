UWAGA!

----

Łatanie dziur po zimie. Szybka reakcja czy prowizorka

 Elbląg, Łatanie dziur po zimie. Szybka reakcja czy prowizorka
fot. Anna Dembińska

Topniejące śnieg i lód odsłaniają stan dróg po zimie. – Prace nad ubytkami już trwają – zapewniał na dzisiejszym (24 lutego) posiedzeniu komisji zdrowia, bezpieczeństwa i spraw społecznych Marek Kuna, kierownik Referatu Inwestycji Drogowych w Zarządzie Dróg. Część radnych dopytywała o jakość tych napraw.

Jak zapewniał Marek Kuna, przedstawiciele Referatu Inwestycji Drogowych objeżdżają miasto, sprawdzają i typują ubytki do pilnej naprawy.

– Częściowo zlecenia już poszły do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (ono ma umowę z miastem-red.) i prace są wykonywane. Dotyczy to między innymi takich ulic jak: Warszawska, Fromborska, Dąbka, Grunwaldzka, Morszyńska, Beniowskiego, Saperów, Bema, Odrodzenia, 12 lutego, Wyspiańskiego, Grota Roweckiego, Mazurska, Okrzei, Grottgera, Mickiewicza, Moniuszki. Sukcesywnie będą też kolejne ulice – mówił Marek Kuna.

Dodał, że są to jednak naprawy doraźne, wykonywane masą bitumiczną na zimno. Wyjaśnijmy, że łatanie dziur masą bitumiczną na zimno to metoda szybkiego naprawiania ubytków w nawierzchni drogowej bez użycia podgrzewania materiału. Jest to najprostszy sposób na doraźne uzupełnienie dziur w asfalcie lub betonie bitumicznym. Stosuje się ją do doraźnego łatania dziur i wyrw w jezdniach, parkingach, drogach lokalnych, chodnikach, podjazdach, w ramach tymczasowych napraw w okresie zimowym, gdy nie można stosować masy na gorąco.

Jak zapewnił Marek Kuna, niebawem mają ruszyć naprawy masą na gorąco, które są metodą bardziej trwałą. Jedna z przyczyn, dlaczego nie można tej metody zastosować od razu, wynika z tego, że w Polsce wytwórnie masy bitumicznej często ograniczają lub wstrzymują produkcję w zimie (grudzień - luty), kiedy temperatura spada poniżej poziomu umożliwiającego układanie masy na drogach. To czas naturalnych przerw konserwacyjnych.

- Gdy ruszą te wytwórnie, to ruszą naprawy dróg masą bitumiczną na ciepło – zapewniał Marek Kuna.

Radny Rafał Traks dopytywał o jakość i technologię prowadzonych napraw.

- Czy w tym roku państwo chcą zmienić technologię i tylko takie łatanie doraźne robić - po prostu wylewać tą masę bitumiczną w dziury? Czy będą jednak robione wykuwania. Wiem, że technologia wycinania jest dużo lepsza, niż takie zwykłe zalewanie. Po nim zaraz się zrobi dziura - po dwóch, trzech tygodniach, tak naprawdę taka sama dziura będzie – mówił radny Traks.

Urzędnik zapewnił, że tam, gdzie będzie konieczność wykuwania (gdzie nawierzchnia wokół dziury jest na przykład spękana), ta technika będzie stosowana.

Na utrzymanie dróg w mieście zaplanowano w budżecie Elbląga na 2026 rok około 2 mln zł.

daw

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Załatają i za chwilę znowu trzeba będzie robić. Bo nie chodzi żeby zrobić, tylko żeby robić.
  • Mam nadzieję, że w tym roku naprawy naprawdę ruszą. Bo dość mamy wymijania pachołków na ulicy czy tymczasowego łatania dziur. Jeżeli łatamy licznymi kontrolami drogowymi budżet, to dobrze byłoby go przeznaczać na poprawę stanu nawierzchni.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    9
    6
    mieszkanieCCC(2026-02-24)
  • Jeżeli chodzi o budżet to bardzo słaby, w porównaniu do kwoty przeznaczonej na akcję zima.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    8
    6
    mieszkanieCCC(2026-02-24)
  • malborska, czerniakowska, narciarska czy fredry i okolice od lat 90 nic sie nie zmieniło, dziury na dziurach
  • tylu mamy randnych oni lubią się wykazywać w naprawach chonidków czy drzewek, nie moga tam zadziałac? postawiono duzy ładny blok (w środku jungli) hehe ale chodniki czy ulice przy torach nadal brzydkie, chyba nikt z radnych tam nie mieszka dlatego niezadbane :)
  • Z dziurami w jezdni tak jak z dziurami w zębach, oczyścić i dopiero łatać. W ubiegłym roku już ta technika łatania dziur w jezdni była wykonywana, ja widziałem, a pan radny nie?
  • To odwiń rękawy i pokaż czy lepiej potrafisz coś zrobić ?
  • No cóż by takie łatanie miało wytrzymałość kilka lat a nie miesięcy to trzeba wykuć i na nowo zalać po całej szerokości jezdni i na kilka metrów albo całą ulicę !
  • 3/4 miasta w dziurach, oni tak będą łatać dziury jak ta przy rondo na Agrykola XD Po tygodniu łatania rozwalona.
  • Mój szkolny kolega mimo zawodu ogólnobudowlanego, zatrudnił się przy tym klejeniu dziur, przez lata połykał dym spalonej smoły i zachorował na raka, załamał się i powiesił. Taka wdzięczność i sens zapieprzania na kolanach a ty jeden z drugim potrafisz tylko narzekać i pisać na portalu.
  • ciągła prowizorka - ul. topolowa w połowie zrobiona 2 lata temu - teraz dziura na dziurze
  • Hej. Moim zdaniem. Jak to będzie robiła firma EPGK to gratuluję piczekamy fo drugiej zimy. Bo oni mają czas na podpieranie szpadla 2 śniadania jedno na mieście a drugi zjazd na firmę i tam pół godziny czyli dobre 1.5 godziny sniadanie na 8 godzin pracy. Cyli pracują od 7 do 15.Jest jeszcze ale? Czyli przychodza na 7 i zanim wujada jest 8 zanim dojadą i się rozłożą to 9 śniadanie o 10 i kończymy pracę przed 14 żeby dojechac do bazy o 14.15 i wyjść o14.45 gdzie pracujemy do 15.Czyli z 8 godzin pracy robi się zaledwie 5.A my płacimy podatki. Zby nieroby dyrektora epgk mogli brac po 6lub 7 tyś na rękę za ciężkie 5 godzin pracy. Pozdrowienia dla gawryły. Hashtagi: #Toja
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    4
    1
    To ja kolega(2026-02-24)
Reklama
 