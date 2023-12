IV runda IV Spartakiady szkół Elbląga w biegu na orientację

Mimo niezbyt sprzyjającej pogody, najbardziej zahartowani biegacze zameldowali się w Parku Kajki na ostatnią, IV rundę zawodów. Było warto, ponieważ Ci co przybyli, wskoczyli na podium także w klasyfikacji końcowej

Każdy uczestnik otrzymał przed startem mapę Parku Kajki z naniesionymi punktami kontrolnymi oraz chip lub kartę, które wczytywały czasy ze stacji czytnikowych na poszczególnych punktach kontrolnych. Kolejność zaliczania punktów była obowiązkowa. Był to sprinterski marszobieg na orientację. Zawodnicy mieli do zaliczenia 13 punktów kontrolnych. Czyli każdy musiał podjąć decyzję samodzielnie lub w rodzinie/ drużynie, jaki wariant marszu/ biegu przyjmuje. To bardzo się podobało startującym. Startowali nawet przygodni spacerowicze. Wszyscy bawili się doskonale. Była to fajna rekreacja mimo dość przenikliwego zimna.

Ponadto na każdego czekał słodki upominek oraz każdy miał szansę wylosować upominek rzeczowy. Zawody przygotował i przeprowadził Elbląski Klub Orienteeringu GRYF przy Klubie Pułku Wsparcia Dowodzenia MND przy wsparciu Departamentu Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Elblągu. Zapraszamy na kolejne zawody, w sobotę (16 grudnia) do Parku Modrzewie, gdzie odbędzie się podsumowanie i wręczenie pucharów i medali IV Spartakiady. Więcej informacji na Facebooku i na stronie ekogryf.

Wyniki IV rundy-Park Kajki:

Szkoły podstawowe I-IV – dziewczęta:

Weronika TURLEJ - SP 18

Agata BORZĘCKA - SP 18

Barbara BANASIAK - SP REGENT

Szkoły podstawowe I-IV –chłopcy:

Kacper GRZESIKIEWICZ - SP 12

Franek JAIULEWICZ - SP-19

Franek BANASIAK - SP REGENT

Szkoły podstawowe V-VIII – dziewczęta:

Zuzanna ORZECHOWSKA - SP 21

Szkoły podstawowe V-VIII –chłopcy:

Mateusz BORZĘCKI - SP 14

Kategoria OPEN:

Jarosław MAZUR

Jakub JĘDRYCH

Kategoria rodzinna:

Rodzina GRZESIKIEWICZÓW

Rodzina ORZECHOWSKICH

Rodzina BORZĘCKICH

Do zobaczenia na zawodach!