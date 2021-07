Jantar tańczy

W pierwszy weekend lipca odbyły się trzy turnieje taneczne, na których Elbląski Klub Tańca JANTAR reprezentowała silna grupa zawodników. W sobotę 3 lipca w Olsztynku elblążanie rywalizowali na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Sportowego FOCUS, zaś w niedzielę 4 lipca na Festiwalu Tańca Toruń Cup oraz na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Sportowego „Młode Talenty” w Elblągu.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu znów stał się areną tanecznych zmagań. W miniony weekend turnieje odbyły się także w Olsztynku i Toruniu. Zawodnicy znów mogli zaprezentować się przed publicznością rywalizując o jak najwyższe miejsca oraz zdobywając punkty do podwyższenia klasy tanecznej. W wyżej wymienionych miastach pary prezentowały się w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Awanse do klas wyższych zdobyło 5 par: do klasy F – 3 pary, do klasy B – 1 para, do klasy C – 1 para. Elbląski Klub Tańca Jantar zdobył łącznie 17 medali (6 brązowych, 3 srebrne, 8 złotych).

Poniżej wyniki zawodników z Elbląskiego Klubu Tańca JANTAR

03.07.2021 – Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego FOCUS Olsztynek

Kat. 14-15 E (w kombinacji tańców ST+LA)

5. miejsce Koperczak Oskar – Waluszkiewicz Emilia

Kat. 14-15 D LA

3. miejsce Wacławski Damian – Sroka Wiktoria

Kat. 14 -15 B LA

2. miejsce – Kodrzycki Maksymilian – Ulkowska Klaudia

Kat. pow.15 B ST

3. miejsce – Dreger Michał – Sokalska Kinga

04.07.2021 - Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego „Młode Talenty” Elbląg

Kat. 10-11 G (w kombinacji tańców ST+LA)

1. miejsce – Wołkowski Dominik – Wasiak Amelia - awans do klasy F

1. miejsce – Śniecikowski – Orzeł Wiktor – Pietras Blanka – awans do klasy F

2. miejsce – Rogala Kacper – Szczepaniak Wiktoria

Kat. 12-13 G (w kombinacji tańców ST+LA)

1. miejsce – Rynkowski Filip – Wrońska Alicja - awans do klsy F

Kat. 14-15 D ST

4. miejsce – Smolarek Filip – Walińska Otylia

Kat. 14-15 D LA

1. miejsce - Wacławski Damian – Sroka Julia

3. miejsce - Smolarek Filip – Walińska Otylia

5. miejsce – Kuźniarski Jurand – Daraszkiewicz Zuzanna

Kat. 12 – 13 F (w kombinacji tańców ST+LA)

3. miejsce – Kusiuk Kamil – Skwierz Olga

Kat. 12 – 13 C LA

1. miejsce – Jezierski Błażej – Cybulska Malwina

Kat. 14 – 15 E (w kombinacji tańców ST+LA)

6. miejsce - Pilarski Szymon – Rosenkiewicz Wiktoria

Kat. 14 – 15 B ST

1. miejsce - Szreder Paweł – Szymańska Wiktoria

5. miejsce - Kodrzycki Maksymilian – Ulkowska Klaudia