Janusz Buczkowski trenerem Concordii

Krzysztof Machiński zrezygnował z prowadzenia Concordii Elbląg. W najbliższych meczach pomarańczowo-czarnych poprowadzi Janusz Buczkowski, dotychczasowy asystent.

Na taki przebieg wydarzeń zanosiło się od dłuższego czasu. Beniaminek III ligi bardzo źle rozpoczął obecny sezon - do tej pory Concordia Elbląg zdobyła tylko jeden punkt w siedmiu meczach (0:0 w Elblągu z Unią Skierniewice).

Dziś klub z ul. Krakusa poinformował o zmianie na stanowisku pierwszego trenera pomarańczowo-czarnych. Krzysztof Machiński złożył rezygnację po ostatnim przegranym 2:3 meczu z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Już w spotkaniu drugiej rundy Wojewódzkiego Pucharu Polski z Huraganem Morąg pomarańczowo-czarnych prowadził Janusz Buczkowski. Debiut udany: elblążanie pokonali rywala 4:2 i pewnie awansowali do trzeciej rundy. Przed nowym trenerem teraz pora na punktowe zdobycze w III lidze. W sobotę jego drużyna zmierzy się w Ostródzie z tamtejszym Sokołem.

Janusz Buczkowski jest doskonale znany elbląskim kibicom. W barwach Olimpii Elbląg rozegrał ponad 150 spotkań na drugim szczeblu rozgrywkowym, długo był też kapitanem żółto-biało-niebieskich. Trenował zespoły młodzieżowe i lokalne zespoły piłkarskie występujące na niższych szczeblach. Pewną ciekawostką jest fakt, że Janusz Buczkowski w swojej karierze trenerskiej już raz uchronił Concordię przed spadkiem. W sezonie 2004/2005 utrzymał pomarańczowo-czarnych w lidze okręgowej.

Krzysztof Machiński pierwszym trenerem Concordii został 27 października 2020 r, kiedy zastąpił Adama Borosa. Nie udało mu się utrzymać drużyny w III lidze, "na osłodę" pomarańczowo-czarni zdobyli Wojewódzki Puchar Polski. W ubiegłym sezonie Concordia zdecydowanie wygrała IV ligę i wróciła do III ligi. Początek tego sezonu nie należy do udanych - w siedmiu meczach ligowych pomarańczowo-czarni zdobyli tylko punkt. W Wojewódzkim Pucharze Polski awansowali do trzeciej rundy. Drużyna pod wodzą Krzysztofa Machińskiego 39 meczów wygrała, 13 zremisowała, 16 przegrała. Bilans bramkowy: 156:79.