Japończycy trenują w Elblągu

Siatkarze Japonii w Elblągu przygotowują się do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Dziś (16 lipca) w Hali Sportowo-Widowiskowej odbył się otwarty trening siatkarzy z Kraju Kwitnącej Wiśni. Zobacz zdjęcia.

W Paryżu Japonia w grupie C zmierzy się z Niemcami, USA i Argentyną. Siatkarze z kraju Kwitnącej Wiśni niedawno wywalczyli srebrny medal w Lidze Narodów, co niejako z automatu stawia ich w roli kandydatów do medalu. Przypomnijmy, że w 2023 r. Japończycy w Lidze Narodów wywalczyli trzecie miejsce.

Obecnie Japończycy przygotowują się do występów na igrzyskach olimpijskich. Jednym z etapów przygotowań są dwa mecze towarzyskie, które odbędą się w najbliższy weekend w Ergo Arenie w Gdańsku. W sobotę (20 lipca) Japończycy zmierzą się z Polską, następnego dnia z reprezentacją Serbii.

Przed gdańskim turniejem Japończycy zdecydowali się zorganizować zgrupowanie w Elblągu. Dziś (16 lipca) mieszkańcy Elbląga mogli obserwować reprezentantów Japonii podczas otwartego treningu.

Czy elbląskie zgrupowanie będzie miało wpływ na grę zawodników z Kraju Kwitnącej Wiśni dowiemy się już niebawem. My będziemy,y trzymać kciuki za Polaków. Przypomnijmy, że obie reprezentacje spotkały się w tegorocznej Lidze Narodów: 7 czerwca w Japonii podopieczni Nikoli Grbicia pokonali gospodarzy 3:0 (25:17, 25:15, 25:20). W sobotę obie reprezentacje zmierzą się ponownie.