Jeden, dwa, trzy... siedem

Wczoraj (2 października) na stadionie przy ul. Krakusa Concordia Elbląg podejmowała Mazur Ełk. Gospodarze urządzili sobie festiwal strzelecki, a w głównej roli wystąpił Mateusz Szmydt.

Concordia musiała ten mecz wygrać, żeby zachować dystans do prowadzącego w IV lidze Jezioraka Iława. Festiwal strzelecki rozpoczął Łukasz Kopka w 5. minucie strzelając do pustej bramki. Wcześniej Aleks Łęcki strzelała na bramkę, ale bramkarz Mazura Rafał Sosnowski odbił piłkę na pole gry. I wtedy trafiła ona do Łukasza Kopki...

W pierwszej części meczu, to pomarańczowo – czarni mieli przewagę. Druga bramka padła dopiero w 43. minucie. Tomasz Szawara głową skierował piłkę pod nogi Mateusza Szmydta, a ten po raz pierwszy w tym meczu wpisał się na listę strzelców

W drugiej połowie... Liczba strzelonych bramek mówi sama za siebie, jak to wyglądało. W 53. minucie bramkarz Mazura obronił strzał Aleksa Łęckiego. Mariusz Pelc próbował dobijać, ale został sfaulowany w polu karnym. „Jedenastkę” wyegzekwował Mateusz Szmydt.

Cztery minuty później Adam Skierkowski wykorzystał błąd Pawła Sobolewskiego, zmylił bramkarza gości i podwyższył prowadzenie pomarańczowo – czarnych.

Kilka minut później kolejny raz Rafał Sosnkowski musiał skapitulować.. Mateusz Szmydt podawał z pola karnego do Łukasza Kopki i pomocnikowi gospodarzy wystarczyło skierować piłkę do bramki.

W 68. minucie Radosław Bukacki trafił w słupek. Piłka wyleciała w pole gry, w zamieszaniu podbramkowym najwięcej zimnej krwi zachował Mateusz Szmydt, który po raz trzeci w tym spotkaniu wpisał się na listę strzelców I jak się miało później okazać, to nie było jego ostatnie słowo.

Ostatnia bramka we wczorajszym spotkaniu padła w 89. minucie. W roli głównej znów wystąpił Mateusz Szmydt, który mając przed sobą tylko bramkarza ustalił wynik spotkania.

W następnej kolejce Concordia zmierzy się na wyjeździe z Huraganem Morąg.

Concordia Elbląg – Mazur Ełk 7:0 (2:0)

Bramki: 1:0 – Kopka (5. min.), 2:0 – Szmydt (43. min.), 3:0 – Szmydt (53. min., karny), 4:0 – Skierkowski (57. min.), 5:0 – Kopka (63. min.), 6:0 – Szmydt (68. min.), 7:0 – Szmydt (89. min.)

Concordia: Leszczyński – Piech, Szawara, Lewandowski, Bukacki, Skierkowski (76' Błaszczyk), Tomczuk (70' Łojeczko), Szmydt, Łęcki (70' Nestorowicz), Kopka, M. Pelc

Zobacz tabelę IV ligi