Jedenastu młodych piłkarzy z Elbląga z powołaniami do kadry województwa

Piłkarskie talenty z Elbląga znalazły uznanie w oczach szkoleniowców Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Jedenastu zawodników reprezentujących Olimpię Elbląg, Concordię Elbląg oraz AMP El-Futbol otrzymało powołania do kadr wojewódzkich. Przed młodymi piłkarzami dwa dni sportowych wyzwań, podczas których będą mogli zaprezentować swoje umiejętności na tle rówieśników z całego regionu.

Rocznik 2013. Konsultacja szkoleniowa

We wtorek 27 października w Olsztynie odbędzie się konsultacja szkoleniowa kadry WMZPN rocznika 2013. Wśród 36 powołanych zawodników znalazło się czterech przedstawicieli elbląskich klubów: Jan Dziki z Olimpii Elbląg, Szymon Łuniewicz z Concordii Elbląg oraz Oskar Szatkowski i Bruno Kowalski z AMP El-Futbol Elbląg.

Zajęcia odbędą się na obiektach Football Naki Park przy ul. Tuwima 22 w Olsztynie. Zbiórkę zaplanowano na godzinę 9:00. Konsultacja będzie okazją do sprawdzenia umiejętności zawodników oraz oceny ich postępów przez szkoleniowców kadry wojewódzkiej.

Rocznik 2015. Siedmiu Olimpijczyków

Dzień później, w środę 28 października, rozegrany zostanie Turniej Kadr Regionów rocznika 2015. W reprezentacji Regionu Zachód znalazło się aż siedmiu piłkarzy Akademii Olimpii Elbląg: Natan Nowocin, Michał Stańczyk, Krzysztof Gadaj, Antoni Kowalski, Radosław Kolosov, Alan Smoliński oraz Miłosz Ostrowski. Turniej odbędzie się również na obiektach Football Naki Park w Olsztynie. Początek wyznaczono na godzinę 9:30. Dla młodych Olimpijczyków będzie to okazja do rywalizacji z zawodnikami reprezentującymi inne części województwa, a także możliwość zaprezentowania umiejętności przed trenerami odpowiedzialnymi za szkolenie regionalne.

Łącznie elbląskie kluby mają jedenastu przedstawicieli na listach powołanych. Najliczniejszą grupę stanowią zawodnicy Olimpii, których jest ośmiu. Dwóch piłkarzy reprezentuje AMP El-Futbol, a jednego Concordia. Powołanie do kadry wojewódzkiej stanowi wyróżnienie, ale również kolejny etap piłkarskiej edukacji. Dla młodych zawodników najważniejsze będzie wykorzystanie szansy i zdobycie doświadczenia, które może zaprocentować w kolejnych latach.