Jednym słowem: Heros

Kickboxer Silvant Kajak Elbląg Adrian Durma został wyróżniony nagrodą „Heros“. Polski Związek Kickboxingu uhonorował najlepszych w roku... 2022.

Herosy to wyróżnienia przyznawane w środowisku kick-boxerów przez Polski Związek Kickboxingu. W niedzielę w Węgrowie odbyła się uroczystość, podczas której Herosami podsumowano rok 2022. Herosa w kategorii zawodnik roku - formuły planszowe otrzymał zawodnik elbląskiego Silvant Kajak - Adrian Durma.

- 2022 był ciężkim rokiem z kilku względów. Jednym z nich jest nauka w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, gdzie musiałem poświęcić dużo czasu i przez co była mniejsza ilość turniejów, ale wszystko pogodziłem, by na najważniejszy pojechać. Wisienką na torcie były Mistrzostwa Europy. Czym dla mnie jest wyróżnienie? To świetna sprawa na pewno motywuje. Odkąd powstały HEROSY gdzieś w środku we mnie zapaliło się, że fajnie byłoby otrzymać takie wyróżnienie i zapisać się jako Heros i to jeszcze w takim gronie – stwierdził Adrian Durma dla strony internetowej związku.

Dlaczego dopiero teraz Polski Związek Kickboxingu podsumował uroczyście 2022 rok? Działacze przełożyli planowaną wcześniej galę z powodu pandemii koronawirusa.

Przypomnijmy, że w 2022 r. Adrian Durma wywalczył w tureckiej Antalyi złoty medal Mistrzostw Europy w formule Light Contact. Tutaj przeczytasz naszą rozmowę z mistrzem bezpośrednio po tureckich mistrzostwach.