Jesienny maraton w wodzie

Aqua Fitness Maraton wraca do CRW Dolinka! We wtorek, 20 października, czekają nas dwie godziny energicznego treningu w wodzie: ćwiczenia wzmacniające, ćwiczenia z makaronami i hantlami wypornościowymi oraz taneczne choreografie. Zaczynamy o godz. 19:30. Obowiązują zapisy online, a liczba miejsc jest ograniczona.

Jesienna aura nie musi oznaczać przerwy od aktywności. Zapraszamy na Aqua Fitness Maraton w CRW Dolinka — wieczór pełen ruchu, dobrej energii i ćwiczeń w wodzie. Dzięki odciążeniu uczestnicy mogą trenować intensywnie, a jednocześnie bezpiecznie.

W programie znajdą się różnorodne formy aqua fitnessu: klasyczne układy wzmacniające, ćwiczenia z makaronami i hantlami wypornościowymi oraz taneczna zumba. To świetna okazja, by spróbować różnych rodzajów treningu i spędzić aktywnie czas w wodzie.

Maraton odbędzie się we wtorek, 20 października, w godz. 19:30–21:30. Bilety w cenie 40 zł lub 36 zł z kartą „wElblągu” są dostępne w kasie CRW Dolinka. Można również skorzystać z karnetu Aqua Fitness. Honorujemy karty: Multisport, Fit Profit, Medicover oraz PZU Sport.

Liczba miejsc jest ograniczona. Warunkiem udziału jest wypełnienie formularza Google oraz opłacenie biletu w kasie basenu. Prosimy o przybycie co najmniej 20 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.

Zachęcamy do wspólnej zabawy. Do zobaczenia w CRW Dolinka!