Jiu Jitsu Koga Cup II w Elblągu

Czas na sportowe emocje. Można na nie liczyć podczas turnieju Jiu Jitsu Koga Cup II, który odbędzie się 21 marca2026 r. w hali MOS w Elblągu od godz. 8:45 do godzin wieczornych.

Pierwsza edycja turnieju, która odbyła się 22 listopada 2025 r., okazała się dużym sukcesem organizacyjnym i sportowym - w

zawodach wzięło udział 469 zawodników, stoczono 439 pojedynków w 92 kategoriach, reprezentowanych było 35 klubów, a

na podium rozdano 278 medali. Podczas wydarzenia w hali odnotowano ok. 4800 wejść, a materiały promocyjne turnieju zdobyły ponad 280 000 wyświetleń na Facebooku i 320 000 na Instagramie - co

pokazuje, jak szerokim echem impreza odbiła się w środowisku Jiu Jitsu w Polsce.

Koga Cup II zapowiada się jeszcze bardziej widowiskowo - to doskonała okazja do uchwycenia sportowych emocji, dynamicznych

walk oraz promocji lokalnych sportowych inicjatyw.

Więcej informacji oraz galerie zdjęć i materiały promocyjne dostępne są na stronie internetowej: www.koga-cup.pl