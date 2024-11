Joanna Wołosz w plebiscycie na Najlepszego Sportowca Polski

Joanna Wołosz, pochodząca z Elbląga siatkarka, wielokrotna reprezentantka Polski, bierze udział w 90. plebiscycie Przeglądu Sportowego Najlepszy Sportowiec Polski 2024. Możemy ją wesprzeć naszymi głosami.

Joanna Wołosz (ur. 7 kwietnia 1990 r. w Elblągu) jest wychowanką Truso Elbląg.

"W klubowej siatkówce w barwach Conegliano wygrała wszystko, co było do wygrania – wielokrotnie mistrzostwo i Puchar Włoch, a także klubowe mistrzostwa świata i Ligę Mistrzyń (po raz drugi w 2024 roku). 34-letnia Polka, uważana za jedną z najlepszych rozgrywających świata" – czytamy na stronie Przeglądu Sportowego. W czerwcu z reprezentacją Polski zdobyła brązowy medal Ligi Narodów, awansowała także do tegorocznych igrzysk olimpijskich. Po nich Joanna Wołosz ogłosiła koniec reprezentacyjnej kariery.

Oddać swój głos na elblążankę można pod tym linkiem. Można głosować co 12 godzin, plebiscyt dobiegnie końca 3 stycznia. Szczegółowy regulamin i zasady głosowania są tutaj.

O Joannie Wołosz piszemy też w naszej rubryce Who is who, wyszczególniając jej sportowe osiągnięcia.

Sukcesy klubowe:

Liga Mistrzyń: 2x złoty medal (2021, 2024 Imoco Volley Conegliano), 3x srebrny medal (2015 Unendo Yamamay Busto Arsizio, 2019, 2022 Imoco Volley Conegliano, 1x brązowy medal (2018 Imoco Volley Conegliano)

Klubowe Mistrzostwa Świata: 2x złoty medal (2019, 2022 ), 1x srebrny medal (2021, Imoco Volley Conegliano)

Mistrzostwo Polski: 2x złoty medal (2016, 2017 Chemik Police)

Puchar Polski: 2x (2016, 2017 Chemik Police)

Mistrzostwo Włoch: 6x złoty medal (2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 ( Imoco Volley Conegliano), 1x srebrny medal: 2014 (Unendo Yamamay Busto Arsizio)

Puchar Włoch: 5x (2020, 2021, 2022, 2023, 2024 Imoco Volley Conegliano)

Superpuchar Włoch: 6x (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Imoco Volley Conegliano)

Sukcesy reprezentacyjne:

Igrzyska Olimpijskie: 1x (2024 r. w Paryżu; 2. miejsce w grupie; porażka w ćwierćfinale)

Igrzyska Europejskie: 1x srebrny medal (2015)

Liga Narodów: 2x brązowy medal (2023, 2024)

Liga Europejska 1x brązowy medal (2014)