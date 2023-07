Jump&Run z MOSiR-em

Każdego dnia jesteśmy coraz bliżej długo wyczekiwanej, drugiej edycji biegu po dmuchanych przeszkodach. Bażantarnia Jump&Run powróci 10 września i ponownie zachwyci unikalną trasą, zbudowaną z labiryntów, ścianek wspinaczkowych oraz innych przeszkód. Zapisz się już dziś!

Jeśli jesteś pasjonatem sportu i chciałbyś chociaż na chwilę poczuć się jak dziecko – ta informacja powinna Ciebie zainteresować. Już niebawem, po raz drugi w historii, spotkamy się na szlakach Bażantarni podczas jedynego w swoim rodzaju wydarzenia. Twoim zadaniem będzie pokonanie trasy, jednak na swojej drodze spotkasz olbrzymie, dmuchane przeszkody, które będą stanowiły nie lada wyzwanie. Brzmi nieprawdopodobnie? Zobacz, jak bawiliśmy się przed rokiem.

Czeka nas wspaniała impreza, gwarantująca niezapomniane przeżycia. Będzie to doskonała zabawa zarówno dla tych, którzy chcą powalczyć z czasem, ale także dla osób chcących pokonać trasę rekreacyjnie, bez pośpiechu, spacerem czy wspólnie z rodziną. Pewne jest jedno – każdy będzie musiał wykazać się sprytem.

Na terenie Bażantarni powstaną dwie trasy – o długościach 1,5 km oraz 2,5 km. Krótsza złożona będzie z 6 przeszkód, które pokonywać będą uczestnicy Biegu Junior (6-16 lat) oraz Biegu Family (dorosły i dziecko 4+ lat). Drugi dystans będzie stanowić wyzwanie dla startujących w Biegu Classic (16+ lat), którzy na swojej drodze napotkają 9 dmuchanych przeszkód. W tym biegu będzie podział na dwie kategorie kobiet i mężczyzn.

Każdy, kto weźmie udział w Bażantarnia Jump&Run, otrzyma pamiątkowy medal. W tym roku to uczestnicy decydują, czy chcą walczyć z czasem, czy pobiec czysto rekreacyjnie w formie zabawy. Osoby, które wybiorą walkę o jak najlepszy rezultat, pojawią się na trasie jako pierwsze. Natomiast, miłośnicy zabawy i rekreacji wystartują z kilkuminutowym opóźnieniem.

Zgłoszenia do Biegu Classic, Biegu Junior oraz Biegu Family przyjmowane będą do 6 września za pośrednictwem strony internetowej elektronicznezapisy.pl. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zaksięgowaniu opłaty startowej zawodnik będzie umieszczony na liście uczestników. Wszystkie szczegóły dotyczące zapisów, opłat czy limitów są dostępne w regulaminie, stronie www.mosir.elblag.eu oraz w mediach społecznościowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Organizatorem Bażantarnia Jump&Run jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.