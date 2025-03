Juniorki młodsze Truso z awansem

Rzut Nikoli Jankowskiej z własnej połowy boiska zadecydował o tym, że juniorki młodsze Energi MKS Truso pokonały MTS Kwidzyn i awansowały do 1/8 mistrzostw Polski piłkarek ręcznych.

Piłkarki ręczne Truso udały się na turniej do Kwidzyna na 1/16 mistrzostw Polski, gdzie miały do rozegrania trzy mecze. Pierwszym rywalem elblążanek była drużyna MKS Brodnica, która jak się później okazało awansowała do kolejnego etapu z pierwszego miejsca. Podopieczne Marty Czapli źle rozpoczęły ten mecz i w 12. minucie przegrywały 2:7. Ciężar gry na swoje barki wzięła wtedy Katarzyna Kwiatkowska, która rzuciła trzy z rzędu bramki dla Truso. Rozgrywająca naszej drużyny była bardzo skuteczna w tym spotkaniu i w sumie zdobyła aż szesnaście bramek. Na przerwę elblążanki schodziły ze stratą pięciu goli (16:21). Po zmianie stron obie drużyny rzucały raz za razem, padło bardzo dużo bramek, jednak cały czas zawodniczki Truso musiały gonić wynik. Niestety nie udało im się nawet doprowadzić do wyrównania i przegrały ten mecz 37:41.

Drugim rywalem naszej drużyny była Pogoń Siedlce. W tym meczu podopieczne Matry Czapli prezentowały się już dużo lepiej w defensywie, w ataku również szło im przyzwoicie i po 30 minutach miały już dziesięć goli w zapasie. Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie, padło bardzo dużo bramek, co jest rzadko spotykanie w piłce ręcznej. W sumie w tym spotkaniu obie drużyny rzuciły aż 83 bramki, najwięcej bo 16 zdobyła Nikola Jankowska. Elblążanki były skuteczniejsze od rywalek i wygrały 49:34.

Jak się później okazały ostatni mecz miał zadecydować, czy Truso awansuje do kolejnego etapu, a ich rywalem był gospodarz turnieju MTS Kwidzyn. To spotkanie było bardzo wyrównane i w pierwszej połowie aż jedenaście razy był remis. Na przerwę nasza drużyna zeszła ze stratą jednego gola. W drugiej części meczu elblążankom udało się zbudować trzybramkową przewagę, by kilka minut później mieć dwa gole straty. Mecz był bardzo zacięty i wydawało się, że o zwycięstwie zadecydują rzutu karne. 6 sekund przed syreną kończącą mecz piłkę przejęła Nikola Jankowska, oddała rzut z własnej połowy boiska, bramkarka nie zareagowała i piłka znalazła się w siatce. Rzut z około 23. metra dał zwycięstwo naszej drużynie i awans do 1/8 mistrzostw Polski.

- To był naprawdę świetny weekend w wykonaniu juniorek młodszych - powiedziała Marta Czapla, trenerka Truso. - Do turnieju 1/16 podchodziłyśmy z wiarą w dobry wynik, ale i ogromną obawą. W tym roku nasze dziewczyny nie zagrały w lidze juniorek młodszych, awans do zawodów centralnych dał udział w rozgrywkach 2 ligi. Niestety cały czas przegrywamy z organizacją rozgrywek młodzieżowych. W składzie, w którym występowałyśmy w Kwidzynie, zagrałyśmy zaledwie dwa mecze. Mecz z Brodnicą zupełnie nie udał się w grze obronnej, czego dowodem jest bardzo duża liczba straconych bramek. Drugi mecz pokazał, że stać nas na dobre granie zespołowe. Po zwycięstwie Brodnicy nad Kwidzynem, tylko zwycięstwo w niedzielnym meczu dawało przepustkę gry w 1/8. To był mecz walki, ale i ogromnych nerwów. Na szczęście moje dziewczyny zachowały koncentrację do końca spotkania. W ostatnich sekundach Nikola Jankowska wykazała się niezwykłą przytomnością i zdobyła bramkę na wagę zwycięstwa, oddając rzut z własnej połowy boiska. Jestem naprawdę dumna z moich dziewczyn, wykazały się ogromną wolą walki . Cieszę się, że robią postępy prezentują się coraz lepiej i bawią się piłką ręczną - podsumowała Marta Czapla.

Awans do kolejnego etapu mistrzostw Polski uzyskał MKS Brodnica oraz Truso. Elblążanki o 1/4 zawalczą w Warszawie w dniach 14-16 marca, a ich rywalem będzie SPR Gdynia, Korona Handball Kielce oraz gospodarz turnieju UKPR Agrykola Warszawa.

Skład Truso: Wanatowska, Dziadowiec, Didłuch - Fudal, Szulc, Tomaszewska, Golon, Pożoga, Ratajszyk, Jakowska, Biernat, Zajączkowska, Komorek, Kwiatkowska, Ziemińska, Sankowska, Żydanowicz.