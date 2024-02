Juniorki Truso bliskie zwycięstwa

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso Elbląg były blisko odniesienia pierwszego zwycięstwa w rozgrywkach II-ligowych. Niestety w końcówce spotkania zawodniczki AZS Fahrenheit Gdańsk przechyliły szalę zwycięstwa na swoją korzyść (37:32).

Juniorki Truso prowadzone przez Martę Czaplę zbierają kolejne doświadczenia na boiskach II ligi. Co prawda elblążanki nie wygrały jeszcze żadnego spotkania, jednak ich celem jest ogrywanie się i mierzenie ze starszymi rywalkami. W weekend zespół udał się do Gdańska, gdzie w ramach 6. kolejki zmierzył się z AZS Fahrenheit. W pierwszej rundzie nasza drużyna przegrała z gdańszczankami 28:36.

O pierwszych minut przyjezdne grały nieźle w ataku, a większość akcji kończyła Otylia Szulc. Wspomniana skrzydłowa rzuciła cztery pierwsze bramki dla naszej drużyny i w 7. minucie tablica wyników wskazywała 4:4. Po dwóch trafieniach Kingi Chochel, elblążanki wyszły na prowadzenie 6:5. Mecz był bardzo wyrównany, co chwilę na tablicy wyników widniał remis, po raz ostatni przy stanie po 14. Od 21. minuty gospodynie zagrały lepiej w defensywie wykorzystywały błędy elblążanek i rzuciły cztery bramki z rzędu. Do końca pierwszej części meczu przyjezdnym udało się nieco zniwelować straty i zespoły udały się na przerwę przy wyniku 19:17.

Po zmianie stron zawodniczki Truso ruszyły do ataku, bramki zdobywały Kinga Chochel, Aleksandra Gibert, a po dwóch golach Otyli Szulc, znów był remis. Chwilę później podopieczne Marty Czapli wyszły na minimalne prowadzenie (23:22). Niestety długo się z niego nie cieszyły, bo zaraz znów był remis. W 46. minucie było 26:26. W szeregach Truso ciężar zdobywania bramek wzięła na siebie Aleksandra Zimińska, która zdobyła trzy kolejne bramki dla swojej drużyny. Niestety elblążankom nie udało się już doprowadzić do kolejnego wyrównania. Gdańszczanki odskoczyły na trzy bramki, a w końcówce meczu nawet na sześć. Wynik meczu na 37:32 ustanowiła Kinga Chochel.

- To był jeden z lepszych meczów w naszym wykonaniu w rozgrywkach II ligi pomorskiej. Dziewczyny do 50 minuty prowadziły wyrównany pojedynek z dużo bardziej doświadczonym zespołem z Gdańska. Niestety, w kluczowym momencie meczu właśnie tej pewności siebie, której poszukujemy w grze na seniorskim poziomie, zabrakło. Dlatego zdecydowaliśmy się na ten krok. Mój zespół składa się z bardzo młodych zawodniczek. Ten sezon to dla nas dobre przetarcie, w przyszłym powinno być dużo lepiej - powiedziała Marta Czapla.

AZS Fahreinheit Gdańsk - Energa MKS Truso Elbląg 37:32 (19:17)

Truso: Górska, Owczarek, Didłuch - Szulc 10, Chochel 6, Gibert 5, Zimińska 5, Jankowska 5, Kowalska 1, Fudal, Kolasa, Golon, Śliwińska, Mikołajczyk, Buraczewska.

Kolejny mecz Truso zagra w Elblągu 9 marca z Air Transfer Koszalin.

Zobacz tabelę i terminarz II ligi kobiet.