Juniorki Truso najlepsze na Warmii i Mazurach

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso o mistrzostwo Warmii i Mazur w kategorii juniorek walczyły z MTS Giżycko. Ostatecznie to podopieczne Marty Czapli okazały się lepsze od rywalek i mogły świętować awans do 1/16 finału mistrzostw Polski.

W naszym województwie do rywalizacji w kategorii juniorek stanęły zaledwie dwie drużyny, dlatego tylko dwa mecze wystarczyły do wyłonienia najlepszej drużyny Warmii i Mazur. Trenerka Marta Czapla, by lepiej przygotować swoje podopieczne do dalszej rywalizacji, zgłosiła drużynę do rozgrywek II-ligowych, gdzie mają okazję mierzyć się z bardziej doświadczonymi szczypiornistkami. Zawodniczki MTS Giżycko również rywalizują w II lidze, jednak w grupie mazowieckiej. W pierwszym starciu tych drużyn, elblążanki wygrały w Giżycku 28:19 i były w komfortowej sytuacji przed drugim starciem, rozgrywanym już przed własną publicznością.

Niedzielny mecz z MTS Giżycko lepiej rozpoczęły gospodynie, które po bramkach Otyli Szulc oraz Agaty Kowalskiej, prowadziły 3:1, a po golu Kingi Chochel w 10. minucie ich prowadzenie urosło do trzech goli. Przyjezdne od pierwszych minut musiały gonić wynik, zawodniczki Truso radziły sobie dużo lepiej w ofensywie i w 21. minucie tablica wyników wskazywała 13:8. Gdy wydawało się, że zawodniczki Truso dadzą się na przerwę z zapasem kilku trafień, zanotowały przestój, a rywalki to wykorzystały. Cztery ostatnie bramki pierwszej połowy padły łupem MTS i po 30 minutach był remis 15:15.

Po zmianie stron przyjezdne kontynuowały swoją dobrą grę, nie do zatrzymania była Gabriela Muskała, która po trzech golach wyprowadziła swoją drużynę na prowadzenie 18:16. Chwilę później zawodniczki z Giżycka miały trzy gole więcej i teraz to gospodynie musiały gonić wynik. Elblążanki z minuty na minutę niwelowały dystans i w 41. minucie doprowadziły do remisu po 21. Walka była zacięta, bramki padały naprzemiennie i żadna z drużyn nie mogła odskoczyć chociażby na dwa trafienia. W 56. minucie mieliśmy remis 27:27. Dwie kolejne bramki rzuciła Adrianna Ziemińska i Truso było bardzo blisko końcowego zwycięstwa. Rywalki zdołały jeszcze zdobyć gola kontaktowego, jednak chwilę później rzut kary wykorzystała Otylia Szulc i to elblążanki wygrały 30:28. Tym samym drużyna Marty Czapli została mistrzem Warmii i Mazur w kategorii juniorek i zagra w 1/16 finału mistrzostw Polski.

Energa MKS Truso Elbląg - MTS Giżycko 30:28 (15:15)

Truso: Owczarek, Górska - Kowalska 6, Szulc 5, Chochel 5, Gibert 4, Jankowska 4, Ziemińska 3, Kolasa 1, Potorska 1, Śliwińska 1, Fudal, Golon, Welenc, Mikołajczyk.

Truso najprawdopodobniej będzie gospodarzem 1/16 mistrzostw Polski, które zaplanowano 12-14 stycznia. Jeszcze nie są znani rywale elblążanek, bowiem wszystkie ligi kończą rywalizację dopiero 22 grudnia.