Juniorki Truso w najlepszej szesnastce w kraju

Piłkarki ręczne MKS Truso Elbląg awansowały do 1/8 mistrzostw Polski juniorek. Podopieczne Marty Czapli powalczą o najlepszą ósemkę przed własną publicznością w dniach 10-12 lutego.

Elbląska drużyna szczypiornistek w sezonie 2022/2023 tradycyjnie miała przystąpić do ligi pomorskiej, gdzie miałaby możliwość rozegrania sporej liczby meczów, jednak Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Piłki Ręcznej zdecydował, że reaktywuje ligę warmińsko-mazurską, gdzie oprócz Truso miały grać dwie drużyny. Po pierwszych meczach okazało się, że jedna z drużyn nie przyjedzie na mecz rewanżowy.

- W tym roku niestety nie graliśmy w lidze pomorskiej - mówi trenerka Truso Marta Czapla. - Najpierw otrzymaliśmy zgodę na grę w tej lidze, potem okazało się, że do naszego województwa zgłosiły się zespoły z Gołdapi i Giżycka i musieliśmy zagrać w naszej lidze jako trzeci zespół. Niestety decyzja zapadła dość późno i nie mogłam już zgłosić naszej drużyny do tamtej ligi. Nawet nie skończyliśmy naszej ligi, bo jeden zespół, po przegranym pierwszym meczu, nie przyjechał do Elbląga. Mieliśmy bardzo mało grania i do Lublina jechaliśmy z niewielką ilością rozegranych meczów w tym sezonie - dodała trenerka.

To jednak nie przeszkodziło elblążankom w awansie do najlepszej szesnastki w kraju. W 1/16 mistrzostw Polski Truso wygrało w Lublinie z gospodyniami 26:23 oraz zespołem z Kobierzyc 27:24.

- W pierwszym meczu dziewczyny się spięły, zagrały bardzo dobrze w obronie i to ten element dał nam furtkę, żeby ten mecz wygrać. Pierwszy mecz nie dawał nam jeszcze awansu, bo Kobierzyce wygrały z Lublinem, więc my musieliśmy wygrać z Lublinem. Presja i stres nieco zjadła dziewczyny w pierwszej połowie i było bardzo ciężko. W 45. minucie zrobiliśmy dwie zmiany i udało się wygrać. Uważam, że jest to sukces dziewczyn, fajnie przepracowały sezon i zasłużyły na awans - powiedziała Marta Czapla.

Turniej 1/8 mistrzostw Polski odbędzie się w Elblągu w dniach 10-12 lutego. Truso zagra z AZS AWF Warszawa, UKS Szczypiorniak Gdańsk i Zgoda Ruda Śląska-Bielszowice. Do kolejnego etapu awansują dwie drużyny.

- Nie nazwałabym tej grupy grupą śmierci, a takie są. Dziewczynki są zdeterminowane, zobaczymy co będzie. Fajnie, że zagrają przed własnymi kibicami, rodzinami, bo jeszcze nie miały okazji przed nimi grać - podsumowała trenerka.

Skład MKS Truso: Kinga Chochel, Aleksandra Gibert, Agata Kowalska, Aleksandra Lewandowska, Zuzanna Stefańska, Julia Sadowska, Nikola Jurek, Michalina Kolasa, Julia Potorska, Wiktoria Śliwińska, Adrianna Ziemińska, Zuzanna Welenc bramkarki Zuzanna Górska, Roksana Owczarek.