Juniorki Truso zadebiutowały w II lidze

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso Elbląg rozegrały swój pierwszy mecz w II lidze. Debiut w seniorskich rozgrywkach był dość stresujący dla młodych elblążanek i niestety przegrały one z AZS Fahrenheit Gdańsk 28:36. Zobacz zdjęcia.

- Dziewczyny są zwarte i gotowe do gry. Bardzo się cieszą, że w końcu będą grać. Nie liczymy na awans, chodzi nam o to, żeby dziewczyny rozegrały jak najwięcej spotkań. Chcemy grać dobre mecze i mamy nadzieję, że to zaprocentuje w dalszym rozwoju - mówiła przed pierwszym meczem trenerka Marta Czapla.

Elblążanki zagrają w II lidze dziesięć meczów, a ich pierwszym przeciwnikiem był zespół AZS Fahrenheit Gdańsk, oparty na studentkach Politechniki Gdańskiej.

Pierwsze akcje meczu należały do elblążanek, które po trafieniu Kingi Chochel i Wiktorii Śliwińskiej, prowadziły 2:0. Dwa błędy w obronie zakończyły się wykorzystanymi rzutami karnymi przez gdańszczanki, a potem ich wyjściem na prowadzenie 3:2. Kolejne minuty były wyrównane, bramki padały naprzemiennie, do staniu po 6. Liczne straty w kolejnych akcjach, spowodowały że Truso przez pięć minut nie sforsowało obrony Fahrenheit i straciło aż pięć bramek z rzędu. W końcu skuteczny rzut oddała Agata Kowalska i od tego czasu gospodynie częściej trafiały między słupki, a nawet zanotowały serię czterech bramek i miały już zaledwie jedno trafienie mniej od przyjezdnych. Do końca pierwszej połowy gra toczyła się bramka za bramkę i zespoły udały się na przerwę przy wyniku 16:18.

Niestety zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy kontuzji doznała Aleksandra Lewandowska. Elblążankom udało się doprowadzić do wyrównania po 18, a potem 21:21. W kolejnych akcjach miejscowe piłkarki oddawały niecelne rzuty albo zatrzymywała je bramkarka AZS Aleksandra Hawryluk. W szeregach Truso do siatki trafiała tylko Adrianna Ziemińska, natomiast rywalki zdobywały gole seryjnie. W 48. minucie piłkarki AZS prowadziły 28:23, by chwilę później odskoczyć już na sześć goli. Dorobek strzelecki Truso próbowała podreperować Nikola Jankowska, niestety rywalki dużo częściej trafiały do siatki. Mecz zakończył się wygraną gdańszczanek 36:28.

- Można było się spodziewać, że nasz pierwszy mecz w seniorskiej piłce ręcznej będzie dość nerwowy i tak też niestety było. Brak doświadczenia w opanowaniu emocji, dał się moim młodym zawodniczkom mocno we znaki, dlatego też cieszymy się, że tych spotkań będzie dużo więcej niż dotychczas. Mam nadzieję, że z meczu na meczu będzie dużo lepiej i dziewczęta w pełni będą mogły pokazać swoje umiejętności. Dziękujemy kibicom za wsparcie i doping - powiedziała po meczu trenerka Marta Czapla.

Energa MKS Truso Elbląg - AZS Fahrenheit Gdańsk 28:36 (16:18)

Truso: Górska, Owczarek - Jankowska 6, Ziemińska 6, Chochel 4, Kowalska 4, Mikołajczyk 2, Lewandowska 2, Śliwińska 1, Kolasa 1, Gibert 1, Golon 1, Fudal, Szulc, Kędzierska, Potorska.

Kolejne spotkanie zawodniczki Truso rozegrają na wyjeździe 22 października z AIR-TRANSFER.PL Koszalin.