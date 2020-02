Juniorzy młodsi (rocznik 2004) Olimpii nie przegrywają

W obecnych czasach mecze drużyn juniorskich z seniorami na pewno nie są nowatorskimi rozwiązaniami, ale zwycięstwo młodzieży z zawodnikami z większym bagażem doświadczeń zawsze zasługuje na słowa uznania. Takiej sztuki dokonali juniorzy młodsi Olimpii wygrywając z A-klasowym Zalewem Frombork.

W każdym okresie przygotowawczym powtarza się jak mantrę, że wyniki sparingów to kwestia drugorzędna, ale nie ulega wątpliwości, iż smak zwycięstwa zawsze cieszy, w każdej grze, bez względu na czas i miejsce. Z takiego założenia najwidoczniej wychodzą juniorzy młodsi Olimpii rocznika 2004, którzy w piątym meczu przygotowującym do ligi wiosennej po raz kolejny nie przegrali. Odnieśli czwarte zwycięstwo (z przedstawicielami A-klasy: Pama Powodowo 4:0, Zalew Frombork 4:2 oraz z rówieśnikami: Lechia Gdańsk 4:0, BE1 Kowno z Litwy 1:0), w międzyczasie raz zremisowali (z j. mł. Arki Gdynia 1:1).

Niedzielny, 23 lutego, mecz z Zalewem Frombork lepiej zaczęli mieszkańcy Grodu Kopernika. Po nieporozumieniu defensywy żółto-biało-niebieskich goście wyszli na prowadzenie. Wynik wyrównał Bartek Gorzycki, który po asyście Wiktora Topolewskiego sfinalizował efektowną akcję. Kolejne minuty potwierdziły teorię, że piłka nożna to gra nieprzewidywalna. Optycznie i statystycznie Olimpia utrzymywała się przy futbolówce zdecydowanie częściej i dłużej, kontrolowała przebieg spotkania, aż przytrafiła się niefortunna interwencja we własnym polu karnym. Arbiter główny musiał wskazać na “wapno” i po chwili Zalew ponownie wyszedł na prowadzenie. Do przerwy 1:2.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. Olimpia nadal dominowała, zatem bramka wyrównująca nie może dziwić. Na 2:2 strzelił Konrad Łabecki. Ostatecznie w meczu oglądaliśmy jeszcze dwa trafienia, oba Olimpii. Dubletem popisał się Dawid Panka i tym samym elblążanie wygrali 4:2.

Olimpia Elbląg (juniorzy młodsi) - Zalew Frombork 4:2

(Gorzycki, Łabecki, Panka x2)

Olimpia: Szymonowicz, Gorzycki, Panek, Redesiuk (Pluciński), Topolewski, Jaskólski, Płaza, Szantyr (Łabecki), Godlewski, Nowakowski (Filipczyk).

