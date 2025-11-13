Kadyny w świetle latarek. Trening biegowy „Odkryj nieodkryte, poznaj Wysoczyznę!”

Wyrusz na wieczorny bieg po tajemniczych Lasach Kadyńskich! Już w najbliższy piątek, 14 listopada, zapraszamy wszystkich miłośników biegania i niezwykłych przygód na wyjątkowy trening w ramach cyklu „Odkryj nieodkryte, poznaj Wysoczyznę” organizowanego wspólnie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tym razem zanurzymy się w jesienną aurę Lasów Kadyńskich po zmroku, gdzie jedynym światłem będą latarki czołowe uczestników.

Zbiórka zaplanowana jest po zmierzchu. Spotykamy się o godzinie 18:30 pod Kadyny Folwark Hotel & Spa. Stamtąd wyruszą dwie grupy biegowe – początkująca, która pokona dystans około 10 kilometrów, oraz zaawansowana, z trasą długości 15 kilometrów. Trasa poprowadzi przez Kadyny, Dolinę Grabianki czy Białą Leśniczówkę. Tempo biegu będzie dopasowane do możliwości uczestników, dlatego w wydarzeniu mogą wziąć udział zarówno doświadczeni biegacze, jak i osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z bieganiem.

Trening w Kadynach będzie nie tylko sportowym wyzwaniem, ale także okazją do poznania fascynującej historii i przyrody regionu. Przed startem zaplanowano krótką prelekcję o okolicy oraz wspólną rozgrzewkę.

Na spotkanie należy zabrać ze sobą latarki czołowe. Osoby, które nie dysponują własnym oświetleniem, mogą zgłosić się po nie do organizatorów. To samo dotyczy transportu z Elbląga – w razie potrzeby można dołączyć do wspólnego przejazdu.

– Okolice Kadyn to jedno z najbardziej malowniczych miejsc na Wysoczyźnie Elbląskiej. Nocny bieg wśród po Lasach Kadyńskich, to doświadczenie, które mam nadzieję na długo pozostanie w pamięci uczestników. Chcemy, by uczestnicy naszych treningów nie tylko budowali formę, ale też odkrywali uroki region, który nawet wśród mieszkańców Elbląga ma wciąć wiele tajemnic i pięknych miejsc do poznania– mówi Piotr Matkiewicz, organizator treningów z Labosport Polska.

Spotkanie w Kadynach to trzeci bezpłatny trening w ramach cyklu „Odkryj nieodkryte, poznaj Wysoczyznę”, podczas którego biegacze odwiedzają najpiękniejsze zakątki Wysoczyzny Elbląskiej. Po spotkaniach w Elblągu i Próchniku przyszedł czas na Kadyny, a finałowa odsłona odbędzie się już 22 listopada w Tolkmicku, w okolicach legendarnego Świętego Kamienia.

Treningi są częścią przygotowań do V edycji imprezy Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna, która odbędzie się w dniach 24–26 kwietnia 2026 roku. To idealna okazja, by sprawdzić się na trasach przed największym wydarzeniem trailowym w regionie.

Zapisy na bieg Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna 2026 trwają na stronie: www.ultrawysoczyzna.pl

Nie przegap okazji, by przeżyć coś wyjątkowego – zabierz latarkę, dobry humor i biegnij z nami.