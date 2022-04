Kajakarze rozpoczęli sezon

Elbląscy kajakarze sezon startowy rozpoczęli na Ogólnopolskich Regatach Konsultacyjnych w Wałczu. Pierwszy sprawdzian jest dobrym prognostykiem na kolejne miesiące. Julia Kot i Tomasz Pytlak zostali powołani na obozy kadry narodowej.

Coroczne regaty w Wałczu to tak naprawdę przegląd siły w krajowych kajakach na początku sezonu. Kajakarze, kanadyjkarze i parakajakarze: juniorzy młodsi, juniorzy i seniorzy przechodzą m.in. sprawdziany koordynacji ruchowej, precyzji ruchu i mocy – to m.in. rzuty piłką prawą i lewą ręką, bieg na dystansie 30 m z pomiarem fotometrycznym czasu biegu, testy mocy w wyciskaniu i podciąganiu sztangi, sprawdzian pływacki na 200 metrów i biegowy na dystansie 1500 metrów. Oczywiście są też regaty. Startuje się w jedynkach i można postraszyć rywali przed rozpoczynającym się sezonem.

Sprawdziany rozpoczynają się już w piątek od dwóch dystansów. Warto zaznaczyć, że nie ma eliminacji, od razu rozgrywane są wyścigi finałowe. Na początek wyścig na 2000 metrów, a zaraz potem 1000 m. Jako pierwsi na starcie pojawili się juniorzy. Z zawodników Silvant Kajak Elbląg najlepiej zaprezentował się Tomasz Pytlak – czwarty na 2000 metrów (8:06.53 min.) i drugi na 1000 metrów (4:16.83 min). Z juniorów młodszych – Mikołaj Kot był dziewiąty na 2000 metrów i 10. na dystansie o połowę krótszym.

Z bardzo dobrej strony zaprezentował się kanadyjkarz z elbląskiej Korony. Patryk Stasiełowicz był na obu dystansach czwarty.

To był jednak dopiero przedsmak sukcesów. Julia Kot nie miała równych wśród juniorek młodszych – wygrała rywalizację na obu dystansach. Na 2000 metrów nad drugą na mecie Dominiką Zimnoch z Dojlid Białystok miała ponad 21 sekund przewagi, na 1000 metrów nad tę samą kajakarkę wyprzedziła o 10,73 sekundy.

W sobotę mieliśmy powtórkę z piątku w wyścigu juniorów na 1000 metrów. W finale A Tomasz Pytlak ponownie zajął drugie miejsce na tym dystansie i po raz trzeci uległ tylko Jakubowi Gawłowskiemu z GPower Gorzów Wielkopolski.

Wśród juniorów młodszych na 1000 metrów w finale A wystartowali: Mikołaj Kot, który zajął 4. miejsce i Mateusz Romanowski, który rywalizację ukończył na 9. pozycji. - Mateusz Romanowski zrobił największy postęp spośród naszych zawodników - skomentował Wojciech Załuski, trener Silvant Kajak Elbląg.

Sobota była też dobrym dniem dla Julii Kot. Elblążanka wśród juniorek zajęła drugie miejsce w finale A, ustępując tylko Zuzannie Błażejczak z Jeziora Tarnobrzeg o 2,86 sekundy na dystansie 1000 metrów. Warto w tym momencie zwrócić uwagę na to, że elblążanka rywalizowała ze starszymi zawodniczkami. Julia Kot jest juniorką młodszą, a ścigała się z juniorkami.

Niedziela przyniosła trzecie miejsce Tomasza Pytlaka na 500 metrów wśród juniorów. Na takiej samej pozycji na tym samym dystansie uplasował się Mikołaj Kot w rywalizacji juniorów młodszych. Julia Kot na 500 metrów wśród juniorek była piąta w finale A. Tomasz Pytlak i Julia Kot otrzymali powołania na obozy kadry narodowej.

- W zasadzie wszyscy zawodnicy zrobili progres. Bartek Aleksandrowicz, Szymon Różalski, Damian Kwiatkowski, Krzysztof Kulma, Gabriel Gładykowski – to zawodnicy, którzy z powodzeniem wystartowali podczas konsultacji i zajęli miejsca na pograniczu wejścia w szeregi reprezentacji. Fakt jest taki, że jest to początek sezonu, tu zawodnicy różnie wchodzą ze swoją formą sportową. Kolejnym sprawdzianem juniorskim będą zawody eliminacyjne eliminacje do kadry narodowej, które jednocześnie będą kwalifikacją na mistrzostwa Europy i świata. Wraz z trenerem Piotrem Różalskim, który od września opiekuje się grupą juniorską, liczymy na niespodzianki - mówił Wojciech Załuski.

W Wałczu zabrakło czołowych elbląskich kajakarzy. Przemek Rojek zerwał więzadła podczas obozu kadry narodowej i przeszedł zabieg chirurgiczny. Paweł Krause skręcił nogę na lekcjach wychowania fizycznego w szkole, a Igor Komorowski po prostu zachorował. Mimo maturalnej presji, która właśnie przed nimi, widziałem u nich ogromny postęp. Mamy bardzo ambitne plany, w związku z czym prosimy o trzymanie kciuków - apeluje trener.

Szczegółowe wyniki konsultacji są tutaj.

25 czerwca w Elblągu podczas święta miasta odbędą się Otwarte Mistrzostwa Województwa w kajakarstwie klasycznym. Oprócz rywalizacji kajakarzy przewidziano też zawody dla amatorów w kajakach turystycznych.