Kajakarze zapraszają na śmigus – dyngus

Lany poniedziałek, nie może się obejść bez wody. Tej nie zabraknie na przystani kajakarskiej przy ul. Radomskiej. Na mokre świętowanie Wielkanocnego Poniedziałku zapraszają elbląscy kajakarze.

„Bierz pistolet na wodę i wpadaj do nas” - pod takim hasłem kajakarze z Silvant Kajak Elbląg zapraszają na swoją przystań w Wielkanocny Poniedziałek (6 kwietnia). Od godziny 11 do 13 proponują m.in. dobrą zabawę, kajaki turystyczne, przejazd motoróką oraz kawę lub herbatę. Wstęp wolny.

