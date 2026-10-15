Karatecy EKKK z pucharami w pierwszych zawodach sezonu

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W trakcie ostatniego weekendu reprezentacja Elbląskiego Klubu Kyokushin Karate wzięła udział w ogólnopolskim turnieju IKO (International Karate Organization) MALBORK CUP. Zawodnicy EKKK ośmiokrotnie stawali na podium tych zawodów, zdobywając puchary w konkurencjach kata i kumite.

Pierwsze miejsca zajęli: Nikodem Zyśk (kumite) Kacper Szymaniec (kumite) Maksymilian Zyśk (kumite) Drugie miejsca zajęli: Gabriela Wojszkun (kata) Maciej Niedziela (kumite) Trzecie miejsca zajęli: Lena Pilarz (kumite) Michał Czerepko (kata) Wojciech Pepłowski (kumite) Zarząd Elbląskiego Klubu Kyokushin Karate składa serdeczne gratulacje za postawę fair play oraz Ducha Walki towarzyszącemu wszystkim reprezentantom EKKK w trakcie tej rywalizacji.

Elbląski Klubu Kyokushin Karate