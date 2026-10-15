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Karatecy EKKK z pucharami w pierwszych zawodach sezonu

 Elbląg, Karatecy EKKK z pucharami w pierwszych zawodach sezonu
Fot. nadesłana

W trakcie ostatniego weekendu reprezentacja Elbląskiego Klubu Kyokushin Karate wzięła udział w ogólnopolskim turnieju IKO (International Karate Organization) MALBORK CUP. Zawodnicy EKKK ośmiokrotnie stawali na podium tych zawodów, zdobywając puchary w konkurencjach kata i kumite.

Pierwsze miejsca zajęli:

Nikodem Zyśk (kumite)

Kacper Szymaniec (kumite)

Maksymilian Zyśk (kumite)

 

Drugie miejsca zajęli:

Gabriela Wojszkun (kata)

Maciej Niedziela (kumite)

 

Trzecie miejsca zajęli:

Lena Pilarz (kumite)

Michał Czerepko (kata)

Wojciech Pepłowski (kumite)

 

Zarząd Elbląskiego Klubu Kyokushin Karate składa serdeczne gratulacje za postawę fair play oraz Ducha Walki towarzyszącemu wszystkim reprezentantom EKKK w trakcie tej rywalizacji.


A moim zdaniem...

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