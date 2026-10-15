Karatecy EKKK z pucharami w pierwszych zawodach sezonu
W trakcie ostatniego weekendu reprezentacja Elbląskiego Klubu Kyokushin Karate wzięła udział w ogólnopolskim turnieju IKO (International Karate Organization) MALBORK CUP. Zawodnicy EKKK ośmiokrotnie stawali na podium tych zawodów, zdobywając puchary w konkurencjach kata i kumite.
Pierwsze miejsca zajęli:
Nikodem Zyśk (kumite)
Kacper Szymaniec (kumite)
Maksymilian Zyśk (kumite)
Drugie miejsca zajęli:
Gabriela Wojszkun (kata)
Maciej Niedziela (kumite)
Trzecie miejsca zajęli:
Lena Pilarz (kumite)
Michał Czerepko (kata)
Wojciech Pepłowski (kumite)
Zarząd Elbląskiego Klubu Kyokushin Karate składa serdeczne gratulacje za postawę fair play oraz Ducha Walki towarzyszącemu wszystkim reprezentantom EKKK w trakcie tej rywalizacji.
Elbląski Klubu Kyokushin Karate