Tuus dla Zofii Bagińskiej

Coroczną nagrodę Tuus przyznawaną przez biskupa elbląskiego otrzymała Zofia Bagińska, dyrektor Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie. Zobacz zdjęcia ze spotkania i koncertu w Hali Sportowo-Widowiskowej.

Wręczenie nagrody powiązane jest z obchodami Dnia Papieskiego. Warto przypomnieć, że Jan Paweł II jest od 1999 roku honorowym obywatelem Elbląga, a miasto angażuje się w coroczną organizację wydarzeń upamiętniających papieża z Polski.

Tym razem laureatką Tuus-a została Zofia Bagińska. Zajmuje się dziećmi pozbawionymi rodzin od blisko pół wieku.

- Z ogromnym wzruszeniem i dumą odbieram to dzisiejsze odznaczenie - mówiła dziś (13 października) Zofia Bagińska – To jest naprawdę prosta praca, ale daje tyle radości wewnętrznej, że dopóki Pan Bóg mi pozwoli, to będę dzieciom pomagała – przyznała laureatka.

Dodała, że zdarzają się w tej pracy przykre sytuacje, ale jest też wiele pięknych. Ciepło wypowiadała się o swoich wychowankach i dziękowała zgromadzonym za uczestnictwo w uroczystości.

- Pani Zofia jest osobą, która w swojej trosce o dzieci nie tylko przekazywała im to, co niezbędne w wychowaniu, nauce, samodzielności, ale też zawsze starała się o to, żeby dobro duchowe również zostało zaspokojone - podkreślał biskup elbląski Wojciech Skibicki.

- Chciałbym pani serdecznie pogratulować tej misji, to piękna misja, której całe swoje życie pani poświęciła – zwrócił się do laureatki prezydent Elbląga Michał Missan. Fot. Anna Dembińska

Nagroda Tuus została ustanowiona w 2007 roku przez ówczesnego biskupa elbląskiego Jana Styrnę. Przyznawana jest osobom lub instytucjom zaangażowanym w diecezji elbląskiej w promocję człowieka, pracę charytatywną czy działalność edukacyjno-wychowawczą zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II. Rok temu odebrała ją lekarka kardiolog Danuta Podjacka, był to pierwszy Tuus wręczony przez biskupa Wojciecha Skibickiego.

W ramach obchodów Dnia Papieskiego w Elblągu w Hali Sportowo-Widowiskowej wystąpił zespół niemaGOtu, którego muzycy są znani m. in. z nagrania utworu „Błogosławieni miłosierni”, hymnu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.

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