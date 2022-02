Karnet MOSiR. Wygoda i oszczędność

Odwiedzasz elbląskie baseny? Jeździsz na lodowisku lub torze? Ćwiczysz razem z nami w czasie zumby czy turbo spalania? Dzięki nowym karnecie możesz teraz łatwo i oszczędnie korzystać z oferty i obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Karnet MOSiR-u pozwala szybko i łatwo opłacić bilety wstępu na CRW Dolinkę, Kryta Pływalnię, Lodowisko Helena i Tor Kalbar oraz nabyć wejściówki na wszystkie zajęcia programu „Aktywuj się z MOSiR-em”: Zumba, Turno Spalanie, Joga, Aqua Fitness, Aerobik w wodzie dla seniorów i nauka pływania i jazdy na łyżwach dla dzieci i młodzieży. Można również wykupić pojedyncze wejście na dowolny dzień do nowej siłowni MOSiR.

To nie wszystko. Karnet pozwala na częstsze i tańsze wejścia na obiekty i zajęcia. Im więcej korzystasz, tym więcej oszczędzasz! Jak to działa? Każde większe doładowanie środków na koncie sprawia, że otrzymujesz od nas większy bonus, który zamienisz na dodatkowe wejścia i ćwiczenia.

Jeżeli doładujesz kartę na okres 6 miesięcy, kwotą 300 zł, to otrzymasz dodatkowo 30% ekstra. W przypadku 1 roku to jeszcze większe korzyści. Tutaj mamy do wyboru dwie opcje: doładowanie 500 zł i 40% bonusu lub 1000 zł i aż 50% więcej na koncie.

Kwoty doładowania: 50 zł (bonus 10%) – 1 miesiąc ważności karty, 100 zł (bonus 20%) – 3 miesiące, 200 zł (bonus 25%) – 3 miesiące, 300 zł (bonus 30%) – 6 miesięcy, 500 zł (bonus 40%) – 1 rok, 1000 zł (bonus 50%) – 1 rok.

Jak założyć kartę? Bardzo prosto:

W kasie dowolnego obiektu (CRW Dolinka, Kryta Pływalnia, Tor Kalbar lub Lodowisko Helena) zgłoś chęć założenia karty. Jednorazowa opłata za wydanie karty to 15 zł. Jeśli podasz swoje imię i nazwisko oraz e-mail będziesz miał dostęp do panelklienta.elblag.eu. Kartę można doładować w kasie lub poprzez panel klienta (w zakładce Karnety), wybierając z dostępnych kwot doładowań. Korzystaj z wejść na obiekty lub zajęcia, skanując kartę w kasie.

Abonament należy wykorzystać w okresie ważności karnetu. Jeśli środki nie zostaną wykorzystane, lecz klient przed upływem terminu ważności karnetu doładuje go nową kwotą, wówczas niewykorzystane środki przechodzą na kolejny okres.

Dotychczasowe karnety, które były wykorzystywane jedynie w CRW Dolinka i Krytej Pływalni, zachowują swoją ważność i mogą być używane również w pozostałych obiektach: Kryte Lodowisko i Tor Kalbar oraz na zajęciach Aktywuj się z MOSiR-em.