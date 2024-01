Kibicuj juniorkom Truso

Od piątku do niedzieli (12-14 stycznia) w hali przy ul. Kościuszki rozgrywany będzie turniej 1/16 mistrzostw Polski juniorek w piłce ręcznej. W tym samym czasie, także o awans do 1/8, we Włocławku walczyć będą juniorzy.

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso Elbląg awansowały do 1/16 finału mistrzostw Polski, po tym jak dwukrotnie pokonały MTS Giżycko. Nieco trudniej mieli ich koledzy, którzy rywalizowali w województwie warmińsko-mazurskim w swojej kategorii wiekowej z dwiema drużynami i by móc awansować, musieli pokonać KS Szczypiorniaka Olsztyn. Podopieczni Grzegorza Czapli stanęli na wysokości zadania, pokonali olsztynian i zameldowali się w 1/16. Zarówno juniorki jak i juniorzy intensywnie przygotowują się do weekendowych meczów, dziewczynki zagrają przed własną publicznością, chłopcy natomiast rywalizować będą we Włocławku.

- Przygotowania idą w dobrym kierunku - mówiła Marta Czapla. - Dołączyła do nas grająca w SMS Płock Nikola Jurek i od poniedziałku trenujemy już w komplecie. Wszystkie zawodniczki są zdrowe i gotowe do grania. Musimy podkreślić, że gramy rozgrywki juniorskie, a w składzie mamy pięć juniorek, a reszta to dziewczynki z dolnych roczników juniorki młodszej. Jesteśmy przygotowani na rozgrywki 1/16. Do Elbląg przyjedzie Szczypiorniak Ustka, który zajął pierwsze miejsce w lidze pomorskiej oraz trzecia drużyna z województwa mazowieckiego KS AZS AWM Warszawa. Ustka jest nam znana, to zespół z którym grałyśmy kilkukrotnie. Bilans meczów jest na naszą niekorzyść, jednak na ostatnim turnieju w Ustce wygrałyśmy z tym zespołem, więc psychicznie dziewczyny są podbudowane. W warszawskiej drużynie są zawodniczki z górnego rocznika juniorki, które grają w I lidze. W zeszłym roku przegraliśmy z nią o wejście do 1/4, ale wtedy był to zupełnie inny zespół. Obejrzałyśmy ich mecze i jesteśmy przygotowane na to czym mogą nas zaskoczyć - podsumowała trenerka Truso.

fot. nadesłane

Z kolei juniorzy Truso rywalizować będą we Włocławku z Port Service Wybrzeże I Gdańsk, Orlen Wisłą Płock oraz AZS Włocławek. W elbląskiej drużynie jest zaledwie trzech juniorów, jednak będą wzmocnieni zawodnikami z Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Drużynę Grzegorza Czapli czeka ciężka przeprawa, jednak mamy nadzieję, że znajdzie się w gronie zespołów awansujących do 1/8 finału.

Terminarz meczów juniorek (hala przy ul. Kościuszki, wstęp wolny):

12 stycznia (piątek) godz. 17:00 Energa MKSTruso Ebląg - KS AZS AWF Warszawa

13 stycznia (sobota) godz. 16:30 SSPR Szczypiorniak Ustka - AZS AWF Warszawa

14 stycznia(niedziela) godz. 11:00 Energa MKS Truso Elbląg - SSPR Szczypiorniak Ustka

Terminarz meczów juniorów (Włocławek):

12 stycznia (piątek) :

godz. 17:00 Port Service Wybrzeże I Gdańsk - Energa MKS Truso Elbląg

godz. 19:00 AZS Włocławek - Orlen Wisła Płock

13 stycznia (sobota):

godz. 10:00 Orlen Wisła Płock - Port Service Wybrzeże I Gdańsk

godz. 12:00 AZS Włocławek - Energa MKS Truso Elbląg

14 stycznia (niedziela):

godz. 9:00 Energa MKS Truso Elbląg - Orlen Wisła Płock

godz. 11:00 AZS Włocławek - Port Service Wybrzeże I Gdańsk

Do 1/8 finału awansują dwa zespoły.