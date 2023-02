Kibicuj młodym piłkarkom ręcznym

W dniach 10-12 lutego MKS Truso Elbląg będzie gospodarzem turnieju 1/8 mistrzostw Polski juniorek w piłce ręczne, w którym zagrają cztery drużyny. Młode szczypiornistki zachęcają do kibicowania Truso.

Juniorki MKS Truso Elbląg awansowały do najlepszej szesnastki w kraju, po tym jak pokonały w Lublinie gospodynie 26:23 oraz kobierzyczanki 27:24. Nagrodą był nie tylko awans, ale także możliwość zorganizowania 1/8 finału przed własną publicznością. - Uważam, że jest to sukces dziewczyn, fajnie przepracowały sezon i zasłużyły na awans - mówiła trenerka MKS Marta Czapla. W elbląskim turnieju oprócz gospodyń zagra AZS AWF Warszawa, UKS Szczypiorniak Gdańsk i Zgoda Ruda Śląska-Bielszowice. Do kolejnego etapu awansują dwie drużyny.

- Nie nazwałabym tej grupy grupą śmierci, a takie są. Dziewczynki są zdeterminowane, zobaczymy co będzie. Fajnie, że zagrają przed własnymi kibicami, rodzinami, bo jeszcze nie miały okazji przed nimi grać - dodała trenerka.

Terminarz turnieju:

10.02.2023 (piątek):

16:00 AZS AWF Warszawa - UKS Szczypiorniak Gdańsk

18:00 MKS Truso Elbląg - KS Zgoda Ruda Śląska

11.02.2023 (sobota):

16:00 KS Zgoda Ruda Śląska - AZS AWF Warszawa

18:00 MKS Truso Elbląg - UKS Szczypiorniak Gdańsk

12.02.2023 (niedziela):

10:00 UKS Szczypiorniak Gdańsk - KS Zgoda Ruda Śląska

12:00 MKS Truso Elbląg - AZS AWF Warszawa

Wszystkie mecze zostaną rozegrane w hali przy ul. Kościuszki 77A, wstęp wolny.