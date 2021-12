Kickboxing. Durma deklasuje rywali

W dniach 3-5 grudnia w Lidzbarku Welskim odbył się puchar DFN w formułach low-kick, pointfighting, kick light oraz lightcontact. W turnieju wzięło udział ponad 300 zawodników. Elbląg reprezentował zawodnik UKS SILVANT KAJAK Adrian Durma, który rywalizował w formułach kick light oraz lightcontact w kategorii do 74 kg i do 79 kg. Adrian wygrał wszystkie swoje walki przed czasem, deklasując przeciwników pod każdym względem, tym samym został uznany najlepszym zawodnikiem formuły kick light.

- Turniej wyszedł bardzo fajnie, pomimo że od mistrzostw świata nie trenuje typowo pod turnieje, ponieważ musiałem chwilę odpocząć i poświęcić się pracy, to zawody wypadły bardzo dobrze. Jak już wspomniano wygrałem wszystkie walki przed czasem, co daje mi dużą satysfakcję, bo to oznacza że jestem ba wysokim poziomie sportowym. Co do poziomu turnieju nie był to może poziom mistrzowski, raczej średni poziom, to było z kim powalczyć, a walczyć trzeba żeby utrzymywać i podwyższać umiejętności. Jest to spowodowane niestety głównie przez pandemię. W turnieju wzięło udział ponad 300 zawodników, gdzie zgłoszonych było 450. Przede mną spore wyzwania, bo w 2023 roku w Krakowie odbędą się igrzyska europejskie o które będę chciał powalczyć. Przyszły rok będzie kwalifikacją do tego turnieju a także wiele innych mocnych międzynarodowych turniejów, tak więc już zaczynam przygotowania do sezonu. Dziękuję bardzo za wsparcie w wyjeździe firmie Waitw oraz Arielowi Zubielowi – opowiada reprezentant Elbląga, Adrian Durma.