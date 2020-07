Klubowe mistrzostwa golfa z rekordową frekwencją

Jakub Ścisk i Małgorzata Smołko zostali zwycięzcami 11. Mistrzostw Sand Valley Golf Club. Na polu golfowym w Pasłęku o nagrody rywalizowało około 120 zawodników. To nowy frekwencyjny rekord zawodów. Zobacz zdjęcia.

18-dołkowe pole golfowe w Pasłęku przyciąga miłośników tej dyscypliny sportu z kraju i zagranicy. Dowodem jego rosnącej popularności jest frekwencja podczas 11. Mistrzostw Sand Valley Golf Club, które odbyły się w miniony weekend. W dwudniowej rywalizacji wzięło udział około 120 osób, to frekwencyjny rekord imprezy.

- Pole, a szczególnie greeny (obszar krótko przyciętej trawy z dołkiem – red.), są dość wymagające i przy każdym uderzeniu trzeba się mocno skupić, by osiągnąć zadowalający wynik. Wieje tu dość mocno, więc trzeba brać poprawkę na wiatr. Dzisiaj idzie średnio – przyznaje pochodzący z Torunia Mateusz Papużyński, którego spotkaliśmy w niedzielę podczas gry na ósmym dołku. Jak dodał, gra w golfa od sześciu lat, a zaczynał właśnie na polu golfowym w Pasłęku.

- Mogło być gorzej, mogło być też lepiej. Trochę brakuje mi koncentracji przy krótkiej grze, ale w sumie jestem zadowolony. Gram tu często i chętnie – mówi kolejny z zawodników Janusz Langner z Warszawy.

Nagrodzeni golfiści (fot. Sand Valley Golf Club)

- Jestem tutaj stałym bywalcem. To moje ulubione pole golfowe w Polsce. Najciekawsze, szerokie, można tu grać na wiele sposobów – mówi Dorota Jedynak, która w tym roku broniła tytułu mistrzyni klubu. - Nie idzie dzisiaj mi za dobrze, to kwestia ogrania w ostatnim czasie.

Klubowe mistrzostwa to największy turniej w historii Sand Valley Golf Club. - Mamy bardzo dużo gości z innych pół. Cieszymy się, że Sand Valley jest coraz bardziej popularne – mówi Marcin Mianowski, prezes Sand Valley Golf Club. - Mamy tutaj dużo piasku, szerokie fairwaye (część pola, obszar rozciągający się od tee, czyli miejsca startu do do greenu – red.), więc można daleko uderzać. Wyzwaniem są trudne greeny i często wieje wiatr.

Mistrzem San Valley Golf Club po dwudniowej rywalizacji został Jakub Ścisk, a wicemistrzem – Dariusz Studziński. Wśród kobiet triumfowała Małgorzata Smołko przed Małgorzatą Ścisk.