Kolejne mistrzostwo Adriana Durmy

Kickboxer Silvant Kajak Elbląg Adrian Durma po raz kolejny pokazał moc na Mistrzostwach Polski. Elblążanin wywalczył złoty i brązowy medal oraz został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju.

Od 12 do 14 kwietnia w Będzinie odbywały się Mistrzostwa Polski w kickboxingu. Adrian Durma z Silvant Kajak Elbląg wywalczył mistrzostwo Polski formule Light Contact. Elblążanin wszystkie cztery pojedynki rozstrzygnął na swoją korzyść przed czasem. Do złota elbląski zawodnik dorzucił brązowy medal w w formule Pointfighting w kategorii do 74kg. Ukoronowaniem udanego występu był wybór Adriana Durmy na najlepszego zawodnika turnieju.

-Mistrzostwa stały na wysokim poziomie. Moja forma przyszła w idealnym momencie. Rywale zostali zdeklasowani. Każda walka skończyła się w drugiej rundzie. Tytuł najlepszego zawodnika jest ogromnym wyróżnieniem podsumowującym ciężką pracę. Teraz mam chwilę odpoczynku żeby się zregenerować, zaleczyć kontuzje i odpocząć. Zaraz kolejne turnieje. W czerwcu czeka mnie Puchar Świata i po drodze kilka mniejszych turniejów . Docelową impreza są Mistrzostwa Europy w Atenach – mówił Adrian Durma.