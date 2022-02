Kolejne sukcesy zawodników klubu UKS „Szóstka” Elbląg

Od 4-6 lutego w Warszawie, trwały zawody w łyżwiarstwie figurowym MiniEuropa 2022. Była to już osiemnasta edycja tej imprezy, która od samego początku znajduje się w kalendarzu Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego. Zawody te, organizowane przez Klub sportowy „Euro 6”, są od kilkunastu lat jedną z największych imprez łyżwiarskich w Europie, dedykowaną dla młodych adeptów łyżwiarstwa figurowego w wieku od 7 do 19 lat.

W tegorocznej edycji zawodów rywalizowało blisko 200 zawodników w swoich grupach wiekowych w kategoriach wstępnej, brązowej, srebrnej, złotej, juniorskiej i seniorskiej. Klub UKS „Szóstka” Elbląg zgłosił do zawodów dwanaście solistek. Zawodniczki spędziły całe ferie na solidnym przygotowywaniu się do rywalizacji, szlifowaniu trudnych elementów łyżwiarskich i przejazdach programów. Zajęcia na lodzie odbywały się dwa razy dziennie, codziennie, również w weekendy. Trenerki Beata Kukowska, Joanna Ziemińska i Zuzanna Ziemińska pracowały nad kondycją solistek oraz dobrym przygotowaniem technicznym, co zaowocowało bardzo dobrymi wynikami w rywalizacji sportowej. Trzy zawodniczki UKS „Szóstka” Elbląg stanęły na podium, były to Martyna Miros, Natalia Leonowicz i Amelia Lewińska. A tak przedstawia się klasyfikacja wszystkich startujących solistek z elbląskiego klubu:

Klasa Zlota U13:

Natalia Lipińska – 8 miejsce

Apolonia Bałaszkiewicz – 13 miejsce

Klasa Srebrna U11:

Alicja Lipińska – 18 miejsce

Klasa Brązowa U18:

Martyna Miros – 1 miejsce

Klasa Brązowa U15:

Natalia Leonowicz – 3 miejsce

Klasa Wstępna U15:

Amelia Lewińska – 3 miejsce

Melania Rzadkiewicz – 5 miejsce

Klasa Wstępna U12:

Maja Reklin – 4 miejsce

Urszula Stankiewicz – 6 miejsce

Lena Mieller – 7 miejsce

Alicja Roszak – 8 miejsce

Klasa Wstępna U9:

Aleksandra Stankiewicz – 8 miejsce

Serdecznie gratulujemy zawodniczkom i całej kadrze trenerskiej UKS „Szóstka” Elbląg.