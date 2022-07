Kolejne wakacyjne atrakcje z MOSiR-em

Rozpoczynamy kolejny tydzień Wakacji z MOSiR-em! Przed nami turniej piłki nożnej, zawody pływackie, zajęcia na rolkach, wycieczka kajakowa

Piłka nożna 3x3 na Kalbarze (środa, 13 lipca)

Prawdziwa gratka dla miłośników Street Footballu i kolejna nowość w naszym programie. Będzie to podróż do czasów gry na osiedlowych boiskach, gdzie prym wiedli najsprytniejsi, a siła przegrywała z techniką. Startujemy 13 lipca na torze Kalbar. Zapisy w biurze zawodów rozpoczną się o 16:30, jednak pamiętajcie, że w imprezie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby niepełnoletnie proszone są o dostarczenie oświadczeń podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych.

Zawody pływackie w CRW „Dolinka” (czwartek, 14 lipca)

W tym tygodniu czekają nas zawody pływackie w Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka”. W wyścigu po nagrody wystartują dzieci od 6 do 15 roku życia, a zapisy będą prowadzone elektronicznie. Rozpoczęcie zawodów zaplanowano na godzinę 9:00. Zachęcamy także wszystkich do kibicowania najmłodszym i budowania sportowej atmosfery.

Zajęcia na rolkach z Wikingami (czwartek, 14 lipca)

Wspólnie z UKS Wikingowie przeprowadzamy cykl wakacyjnych zajęć na torze „Kalbar”. Nauczycie się tam między innymi jazdy na rolkach oraz podstaw gry w hokeja. Spotkania będą odbywały się w czwartki o godzinie 17:00.

II Wycieczka kajakowa (niedziela, 17 lipca)

Ponownie zasiądziemy w kajakach, złapiemy za wiosła i odkryjemy nieznane dotąd zakątki rzeki Elbląg. Nie zamierzamy zdradzać Wam szczegółowego planu, ale zapewniamy, że warto spędzić czas wolny wspólnie z nami. Ze względu na organizację zawodów Garmin Iron Thriatlon, wycieczka rozpocznie się o godzinie 16:00 z przystani kajakowej MOSiR przy ul. Radomskiej 5.

Strefa gier i zabaw dla dzieci na lodowisku „Helena” (poniedziałek-piątek)

Przez całe wakacje, od poniedziałku do piątku, między 9:00 a 15:00, możecie bezpłatnie korzystać ze strefy gier i zabaw na lodowisku HELENA. Na miejscu czekają na Was stoły do cymbergaja i piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej i koszykówki, stoły do tenisa stołowego, boisko do badmintona oraz mini tor do kręgli.

Tor „Kalbar” (poniedziałek-niedziela)

Boiska do siatkówki/koszykówki, piłki ręcznej, korty tenisowe oraz tor wrotkarski – to wszystko pozostaje do Waszej dyspozycji. Do końca wakacji możecie korzystać z obiektu przy ul. Agrykola 8 od godziny 9:00 do 21:00.

Biegowa Bażantarnia z Team Karaś Elbląg (poniedziałek, środa, piątek)

Trzy razy w tygodniu (w poniedziałek, środę i piątek) o 18:30 grupa Team Karaś Elbląg towarzyszy nam podczas tradycyjnych treningów biegowych, które odbywają się na terenie Bażantarni. Zbiórka uczestników organizowana jest przy muszli koncertowej, a udział w treningu może wziąć każdy miłośnik biegania w terenie.

Bierzcie udział w wydarzeniach i spędzajcie Wakacje z MOSiR-em! Udział we wszystkich wakacyjnych imprezach jest bezpłatny.