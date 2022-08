Kolejny podniebny rekord świata ma paść w Elblągu

Lada moment do Elbląga powróci niezwykła impreza wingsuitowa. 22 sierpnia wystartuje Baltic Wingsuit Meet 2022, podczas którego sportowcy ponownie spróbują ustanowić rekord świata.

- Głównym celem imprezy jest ustanowienie nowego rekordu przez lot przy samolocie minimum 22 wingsuiterów, co ma poprawić obecny rekord o minimum 4 osoby – informuje Piotr Walasek, organizator i uczestnik zmagań. Poprzedni rekord świata, gdy w formacji skoczków leciało 18 osób, ustanowiono w Elblągu w zeszłym roku. Pisaliśmy o tym tutaj.

Impreza potrwa do 26 sierpnia i będzie zawierała liczne atrakcje dla obserwatorów.



- Do najciekawszych należeć będą dwukrotne lądowanie 50 spadochroniarzy na plaży w Tolkmicku (to w tych rejonach będzie można obserwować skoczków w poniedziałek i wtorek) oraz loty nocne nad miastem formacji w oświetlonych kombinezonach. Będą także loty przy wykorzystaniu ekstremalnie szybkich spadochronów osiągających 150 km/h i oczywiście formacje wingsuiterów z samolotem – wymienia Piotr Walasek. Mówiąc w skrócie, wszelkich atrakcji ma być "razy dwa" w stosunku do zeszłego roku. Większe samoloty, większe grupy skoczków, więcej samych skoków... Baltic Wingsuit Meet znów będzie miał międzynarodowy charakter. Uczestniczyć w nim będą sportowcy z Polski, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Litwy, Szwecji, Ukrainy, Finlandii, Łotwy, Chin, Włoch, Finlandii, Danii, Norwegii i Kanady...

Organizatorzy przypominają, że co do zasady wydarzenie nie jest imprezą masową, tylko zamkniętą. Jeśli ktoś przyjedzie w pobliże miejsca lądowania na elbląskie lotnisko, należy stosować się do zasad bezpieczeństwa, nie wchodzić w strefy przeznaczone tylko dla sportowców, a także słuchać poleceń organizatorów.

Jak podkreśla Piotr Walasek, bicie rekordu wymaga przygotowań, kolejnych prób, dogrywania się z innymi skoczkami. A lot jest niesamowitym doświadczeniem.

- To jest coś nieprawdopodobnego – mówi. - W czasie lotu nie ma emocji, jest wykonanie zadania. Mamy pewien plan, który mamy zrealizować razem, w grupie. W locie za każdym razem jest inaczej, zmienia się albo pogoda, albo grupa, albo założenia. Po wielu razach nie jest to może tak ekscytujące, jak za pierwszym, wingsuit to jednak spełnienie odwiecznego marzenia człowieka o lataniu...