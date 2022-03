Kolejny triumf koszykarzy DDDMS

WAITW Grand Prix w koszykówce 3x3 wkracza w najważniejszą fazę. Za nami 8 z 10 turniejów, ale gra o główną nagrodę trwa w najlepsze. Nadal nie wiadomo, która ekipa jest najbliżej wywalczenia mistrzostwa Elbląga. Zobacz zdjęcia.

W sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 12 rywalizowały zespoły, podzielone na dwie grupy. Rozstawione ekipy miały rzecz jasna łatwiejszą drogę do rozegrania kluczowych pojedynków o konkretne miejsca w turnieju, za które przyznawane są punkty. W grupie A najsprytniejsi okazali się Żniwiarze, przed My Tylko Pobiegać oraz Rajzą.

Natomiast w grupie B na pierwszej pozycji zameldowali się gracze DDDMS. Ciekawa sprawa dotyczyła kolejnych lokat w tabeli. Każda z trzech drużyn zdobyła po 3 punkty, zatem o poszczególnych miejscach decydowały bezpośrednie spotkania. W takiej sytuacji na drugiej pozycji uplasowali się Amatorzy, przed Jarlem i Dinosaurus.

5 miejsce zajęli zawodnicy Jarlem, pokonując Rajzę 15:9. Starcie o 3 lokatę to zawody pomiędzy My Tylko Pobiegać i Amatorami, którzy okazali się skuteczniejsi. Na tablicy było 11:13. W finale Żniwiarze starli się z DDDMS. Pojedynek zdecydowanie na swoją korzyść rozstrzygnęli zawodnicy tego drugiego zespołu, triumfując 21:12. W efekcie zdołali zbliżyć się do rywali w tabeli głównej imprezy. Szczegóły rozgrywek dostępne są na stronie MOSiR.